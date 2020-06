La pizza rustica con carciofi patate e cipolle, è veramente un’idea salva cena. Potete utilizzarla per le cene in famiglia, ma anche per eventi

Pizza rustica con carciofi patate e cipolle

La pizza rustica con carciofi patate e cipolle, è veramente un’idea salva cena. Potete utilizzarla per le cene in famiglia, ma anche per eventi o feste di compleanno. Non vi deluderà, una vera delizia per il palato. Vediamo insieme la ricetta.

Ingredienti

1 disco di pasta sfoglia

3-4 carciofi

3 patate medie

2 cipolle medie

120 gr. di pancetta affumicata a cubetti

5 sottilette

Parmigiano reggiano (facoltativo)

Sale q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

1 ciuffetto di prezzemolo

Per preparare la pizza rustica con carciofi patate e cipolle iniziamo la preparazione dai carciofi: pulite i carciofi, lavateli sotto l’acqua fredda e poi fateli scolare bene. Poi tagliate finemente la cipolla, e mettetela in padella a soffriggere insieme al prezzemolo. A questo punto aggiungete i carciofi e fate cuocere per circa 5 minuti a fiamma bassa.

Intanto lavate e sbucciate le patate, e tagliate le cipolle a rondelle molto sottili. Mettete la sfoglia in un tegame (ricordate di bucare con la forchetta il fondo della sfoglia per agevolare la cottura), poi aggiungete i carciofi cercando di disporli in modo omogeneo nella sfoglia. A questo punto aggiungete la pancetta, le sottilette e un po’ di parmigiano grattugiato.

Infornate la pizza rustica con carciofi patate e cipolle a forno statico preriscaldato per circa 35 minuti a 180°. Dopo una mezz’ora, potete mettere il grill per circa 5 minuti, ma fate attenzione a non bruciarla.

Adesso la pizza rustica con carciofi patate e cipolle è pronta per essere mangiata. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.