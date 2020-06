Il rotolo ripieno con melanzane pancetta e formaggio è un’ ottima idea per quando organizzate le cene a buffet, ma anche per i più piccoli

Rotolo ripieno con melanzane pancetta e formaggio

Il rotolo ripieno con melanzane pancetta e formaggio è un’ ottima idea per quando organizzate le cene a buffet, ma anche per una serata sfiziosa e divertente in famiglia. La preparazione è facile e veloce, vediamola insieme.

Ingredienti

5-6 uova

1 melanzana media

120 g di pancetta coppata

100 g di formaggio spalmabile (o provola, scamorza)

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Peperoncino piccante macinato (facoltativo)

Per la preparazione del rotolo ripieno con melanzane pancetta e formaggio lavate e tagliate le melanzane, e grigliatele in padella. Una volta che saranno tutte grigliate, mettete in un piatto e conditele con un filo di olio e un pizzico di sale.

A questo punto prepariamo il rotolo di frittata: rompete le uova, aggiungete sale e pepe e iniziate a sbattere. Mettete un filo di olio in padella, poi versate le uova e chiudete con il coperchio se volete evitare di girare la frittata, sennò a metà cottura giratela con un coperchio o con un piatto. Quando la frittata sarà cotta, toglietela dalla padella e mettetela su una leccarda con la carta forno. Aggiungete il formaggio (o se preferite la scamorza) poi le melanzane e la pancetta. Una volta che il condimento sarà ben distribuito nella frittata, aiutatevi con la carta forno e arrotolate il tutto.

Adesso mettete il rotolo ripieno con melanzane pancetta e formaggio in padella e fare cuocere ancora per 5-6 minuti. Poi toglietelo, fatelo raffreddare per tagliarlo e infine è pronto per essere servito e mangiato.