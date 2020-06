Pensioni ultime notizie: i trattamenti minimi a mille euro confermati non solo per maggio ma anche per giugno in Campania

Pensioni ultime notizie: aumento minime a 1000 euro, gli esclusi

Pensioni ultime notizie: i trattamenti minimi a mille euro confermati non solo per maggio ma anche per giugno in Campania. Esclusi dalla platea dei beneficiari della misura coloro che percepiscono la pensione di reversibilità.

Pensioni ultime notizie: il piano anti-emergenza della Campania

Nel quadro del Piano per l’Emergenza Socio-Economica lanciato dalla Regione Campania contestualmente alla crisi sanitaria che ha colpito il paese è stato previsto l’aumento delle pensioni minime a mille euro. Grazie a un’intesa con Ministero del Lavoro e Inps, la Regione Campania ha disposto per circa 250mila pensionati che percepiscono il trattamento minimo un’integrazione per i mesi di maggio e giugno.

Chi sono i beneficiari?

Pensioni ultime notizie – Come si diceva, la platea di beneficiari comprende coloro che percepiscono la pensione o l’assegno sociale ma anche i destinatari di trattamenti ordinari di vecchiaia integrati al minimo. Invece, alla fine sono stati esclusi i pensionati percettori dei trattamenti di reversibilità. Lo stesso Governatore De Luca ha voluto chiarire a tal proposito: “per le pensioni di reversibilità non ce la facciamo, siamo partiti con i più poveri, con coloro che percepiscono di meno, oltre questo non possiamo andare”.

Bisogna richiedere le mensilità integrate a 1000 euro?

Pensioni ultime notizie – L’erogazione dei trattamenti minimi aumentati fino a 1000 euro per maggio e giugno non prevede la necessità per i beneficiari di produrre alcuna istanza. Insomma, l’accredito sarà automatico e avverrà nelle modalità con cui i singoli pensionati ricevono solitamente l’assegno mensile, dunque, il contributo andrà a integrare l’importo che si riceve sul proprio conto o libretto ogni mese, allo stesso modo integrerà la somma che si va a ritirare direttamente allo sportello.

