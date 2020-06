Condividi su

Voli aerei 15 giugno 2020: cosa cambia da oggi, le nuove regole

A partire da lunedì 15 giugno 2020 cambiano le regole per quanto riguarda i voli aerei. Le compagnie avevano già avvertito che non sarebbe stato possibile garantire la distanza interpersonale a bordo, dimezzando il numero dei posti assegnabili, perché ciò avrebbe significato una riduzione importante di passeggeri e quindi di introiti e come conseguenza avrebbe comportato l’abbandono di qualche hub italiano, con effetti collaterali su tutte le economie che gli gravitano attorno. Il risultato è stato il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, che fornisce norme e indicazioni per i viaggi aerei.

Voli aerei: le novità dal 15 giugno 2020, ecco come si viaggia

Gli aerei potranno volare dunque avendo tutti i posti occupati dai passeggeri, quindi a pieno carico, e non vi saranno posti lasciati liberi, come previsto originariamente. Sostanzialmente, i passeggeri saranno seduti gli uni accanto agli altri. Per consentire ciò, tuttavia, sarà necessario rispettare alcune regole: la compagnia dovrà infatti garantire un continuo ricambio d’aria, mentre i passeggeri dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina e cambiarla ogni 4 ore. Non sarà poi possibile portare in cabina un bagaglio di grandi dimensioni.

Discorso differente per i terminal, dove invece bisognerà rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, e lo stesso dovrà accadere nei bus navetta che porteranno i passeggeri all’aereo di riferimento. Prima di salire a bordo sarà misurata la temperatura corporea, che non dovrà essere superiore a 37,5 gradi. In quest’ultimo caso il passeggero non potrà salire in aereo e resterà a terra. Come si legge nel Dpcm, per ciò che concerne l’ingresso in aereo, “dovranno essere disciplinate individualmente le salite e le discese dall’aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazioni”.

Tra le altre novità per quanto riguarda i viaggi in aereo spunta l’obbligo di autocertificazione al momento del check-in online o in aeroporto in cui si attesta di non aver avuto contatti con persone malate di coronavirus nelle ultime due settimane.

