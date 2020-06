Condividi su

Esami Maturità 2020: orario uscita calendario orali, le ultime

Oggi è un giorno importante per la scuola e in particolare per l’esame di Maturità 2020, un esame molto delicato dopo tutte le conseguenze post-Covid 19 e che ha seguito una metà dell’anno scolastico da remoto, tramite la didattica a distanza. Nella giornata di oggi, lunedì 15 giugno 2020, i docenti interni della commissione d’esame e il presidente esterno si sono incontrati per fissare alcuni punti principali di organizzazione e gestioni dell’esame di Maturità, tra cui il calendario degli orali. I docenti, infatti, utilizzeranno il consueto meccanismo a sorte, tramite estrazione della lettera alfabetica che sancirà l’ordine cronologico con cui gli studenti saranno interrogati.

Esami Maturità 2020: quando escono le date del colloquio

L’esame di Maturità 2020, com’è noto, inizierà questa settimana, mercoledì 17 giugno 2020. Non ci saranno le ordinarie prove scritte, ma un solo esame orale e le commissioni sentiranno fino a 5 candidati al giorno, seguendo l’ordine alfabetico. A tal proposito va sottolineato come nel pomeriggio del 15 giugno 2020 sarà comunicato il tanto atteso calendario degli orali. Lo stesso verrà inoltrato via mail e tramite il registro elettronico. Oggi pomeriggio, dunque, i candidati sapranno quando ci sarà il loro esame, la data e l’orario.

Quando riapre la scuola a settembre 2020? La proposta del Miur

Lo studente dovrà seguire linee guida ben precise, quindi presentarsi al colloquio 15 minuti prima del suo turno. Potrà essere accompagnato massimo da un solo accompagnatore e in ogni caso dovrà indossare la mascherina (anche l’eventuale accompagnatore dovrà adempiere a tale obbligo). Si ricorda che la mascherina può anche essere abbassata durante l’esposizione, visto che nell’aula sarà rispettata la distanza di 2 metri tra i presenti. Da non dimenticare anche l’autocertificazione che attesta le condizioni di salute: anche quest’obbligo è valido sia per lo studente sia per l’eventuale accompagnatore. Infatti non ci sarà la misurazione della temperatura al di fuori dell’edificio scolastico.

Infine non è obbligatorio l’utilizzo dei guanti, visto che sarà possibile igienizzare le mani tramite appositi dispenser e i gel che verranno messi a disposizione nell’istituto.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it