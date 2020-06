Condividi su

Coronavirus ultime notizie: peggioramento casi in Lombardia, i dati

Coronavirus ultime notizie: stando all’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile diffuso nel pomeriggio di lunedì 15 giugno 2020, i nuovi casi positivi al Covid-19 in Italia sono 301 in più rispetto alla giornata di ieri (+0,13%), per un totale di 237.290 dall’inizio della pandemia. Di questi l’86% si trova in Lombardia (259 casi in più, 91.197 in totale).

Il bollettino del 15 giugno 2020

Per quanto riguarda il conteggio delle vittime, il totale ha raggiunto quota 34.371 con le 26 vittime in più registrate ieri, mentre i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 28.107, praticamente la metà del giorno precedente, con un totale di 4.648.825 tamponi fatti. Continua ad aumentare il numero delle persone guarite, che raggiunge quota 177.010 (640 in più, +0,36% rispetto alle ultime 24 ore) e di conseguenza cala il numero dei casi attualmente positivi, con 365 unità in meno, arrivando a 25.909 in totale. Solo 207 persone sono ricoverate in terapia intensiva e continuano a scendere i pazienti ricoverati negli altri reparti, arrivando a quota 3.489 (-2,92%).

Otto regioni registrano zero contagi: Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna.

Vaccino coronavirus: Moderna annuncia l’avvio della fase 3

Coronavirus ultime notizie: il punto in Lombardia

Come abbiamo anticipato, in Lombardia c’è ancora la situazione più critica, visto che conta l’86% dei casi a livello nazionale. Ci sono state 8 vittime in più rispetto alle 24 ore precedenti, arrivando a un totale di 16.457 vittime. I tamponi delle ultime 24 ore sono stati 6.637, oltre 2.500 in meno rispetto al giorno precedente. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (94), ma scende il numero delle persone ricoverate negli altri reparti (-98, per un totale di 2.098).

“I dati di oggi risentono di 109 tamponi eseguiti a fronte della positività al test sierologico regionale sui cittadini”, ha spiegato l’assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, “8 tamponi conseguenti a sierologici su operatori socio sanitari e 17 su ospiti delle Rsa. Degli altri 125 cittadini positivi oggi, alcuni sono riferibili alla positività a seguito di sierologici privati. La maggior parte dei casi risulta essere debolmente positivo”.

