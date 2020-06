Quanto guadagna Franca Leosini: stipendio e carriera della giornalista

Condividi su

Franca Leosini è una delle più importanti giornaliste italiane. Nota per il suo programma in cui intervista i protagonisti degli episodi di cronaca nera, Storie Maledette, attorno alla sua figura ruota la curiosità degli utenti fan della giornalista classe 1934. E tra le domande che gli utenti pongono ai motori di ricerca spicca ovviamente quella relativo allo stipendio: quanto guadagna Franca Leosini? Andiamo a ripercorrere brevemente la carriera della Leosini e a quantificare il suo stipendio in base alle informazioni note.

Franca Leosini: la carriera della giornalista

Franca Leosini (vero cognome: Lando), nasce a Napoli il 16 marzo 1934 e si iscrive all’albo dei Giornalisti della Campania l’11 luglio 1974. Laureatasi in Lettere Moderne, inizia la sua carriera lavorando per l’Espresso, occupandosi di diverse inchieste, tra cui quella che porta il titolo Le zie di Sicilia, avente come oggetto la rivelazione di Leonardo Sciascia sul ruolo delle donne nella cultura mafiosa. Quindi assume la cattedra da direttrice di Cosmopolitan, per poi occuparsi della terza pagina per il quotidiano Il Tempo. Nel 1988 è autrice della trasmissione Telefono Giallo, in onda sulla Rai e condotta da Corrado Augias. Continua a occuparsi di cronaca con i programmi Parte Civile e I Grandi Processi. È del 1994 la sua trasmissione più celebre, pensata e condotta da lei: Storie Maledette, che pone al centro dei riflettori le inchieste giudiziarie italiane più note e importanti. Interessante la parentesi, sempre sullo stesso filone, intrapresa nel periodo 2004-2008 e intitolata Ombre sul giallo, che si occupa di rispolverare quei casi dove più si respira il dubbio sulla colpevolezza degli indiziati.

Quanto guadagna Franca Leosini

Franca Leosini ha dedicato al sua vita al giornalismo d’inchiesta. Ha recitato anche nel film Come un gatto in tangenziale, ed è stata ospite al Festival di Sanremo 2018, ma la sua professione principale è quella di giornalista e conduttrice televisiva, volto tra i più noti della Rai. Il suo è un lavoro di puro giornalismo, con analisi e indagini su fatti ed episodi svolti assieme alla redazione.

Come per tutti i giornalisti e i dirigenti della Rai, il compenso della Leosini pagato dall’azienda dovrebbe essere di massimo 240 mila euro all’anno, sebbene non è possibile sapere esattamente a quanto ammonta precisamente il suo stipendio.

