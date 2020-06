Condividi su

Sondaggi elettorali Ixè: Stati Generali promossi dal 53% degli italiani

Considerati alla stregua di una passerella mediatica dalle opposizioni, gli Stati Generali che si stanno tenendo in questi giorni a villa Pamphilj vengono promossi dal 53% degli italiani. Il 32% li considera invece inutili. È questo uno dei dati raccolti dai sondaggi elettorali di Ixè per Cartabianca che ha dedicato un focus al Movimento 5 Stelle, dilaniato dagli scontri interni. Agli elettori pentastellati è stato chiesto quale sia il leader più adatto a guidare il Movimento. In cima alle preferenze con il 58% c’è il premier Conte che sbaraglia tutti i potenziali avversari. A cominciare dal duo Luigi Di Maio (16%) e Alessandro Di Battista (15%). È stato proprio l’ex parlamentare grillino ad aprire la discussione sulla leadership del Movimento. Ospite domenica scorsa di Lucia Annunziata a In Mezz’ora in più, Di Battista ha chiesto che si faccia al più presto il congresso del Movimento. Richiesta liquidata duramente dal fondatore Beppe Grillo: “C’è chi vive nel giorno della marmotta”. La questione sembra dividere anche l’elettorato pentastellato: il 44% sta dalla parte di Grillo, il 33% si schiera con Di Battista mentre il 23% non si esprime.

Dopo Ipsos, anche i sondaggi elettorali Ixè hanno rilevato la forza elettorale di un M5S a guida Conte. Rispetto all’istituto guidato da Nando Pagnoncelli, Ixè ridimensiona l’effetto che il premier avrebbe sul consenso del Movimento. Con lui come capo politico, i pentastellati salirebbero al 18,3%, appena due punti in più rispetto ai valori attuali (16,1%). I voti in più arriverebbero da centrosinistra (1,9%), centrodestra (0,8%) e astenuti/indecisi (2,1%).

Al momento, le intenzioni di voto attuali registrate dai sondaggi elettorali Ixè vedono la Lega calare per la seconda settimana consecutiva al 24,3%. Il Pd cresce dello 0,6% al 22% riducendo a quasi due punti il distacco dal Carroccio. Gli scontri interni penalizzano il M5S che perde un punto attestandosi al 16,1%. Non ne approfitta Fratelli d’Italia che flette dello 0,2% al 14,2%. Cresce al 7.9% Forza Italia mentre Italia Viva fa un balzo in avanti e sfiora il 2,7%. Seguono Europa Verde e +Europa (entrambe al 2,2%). La Sinistra è sondata al 2% mentre Ixè vede Azione addirittura sotto l’1%. Gli altri partiti tutti insieme vengono dati al 5,5%. Scende di due punti al 38,8% la quota di astenuti e indecisi.

Sul fronte della fiducia, il premier rimane al primo posto con il 56%, tallonato però dal presidente del Veneto, Luca Zaia (51%).

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A:

GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2018/2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 15 AL 16 GIUGNO 2020

