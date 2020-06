Condividi su

Il gioco del tradimento: trama, cast e anticipazioni film stasera su Rai 2

Siete in cerca di un thriller ad alta tensione? Allora Il gioco del tradimento potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2015, in onda oggi 17 giugno 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stata diretta da Christie Will Wolf, regista nota al grande pubblico per aver firmato opere come Un dolce Natale, Mangia, gioca, ama, Tutto per una canzone, Pagine per un omicidio e Over the Moon in Love.

Il lungometraggio drammatico, prodotto da Annuit Coeptis Entertainment II, ha potuto contare sulla fotografia di Anthony C. Metchie, le musiche di Shane Chesnut e Russ Howard mentre il montaggio è stato affidato a Fabiola Caraza e Rick Martin. Ma vediamo insieme la sinossi de Il gioco del tradimento!

Il gioco del tradimento segue le vicende di Lily Helms, giovane e attraente donna sposata con un uomo assente. Il marito Infatti ha un lavoro che lo costringe spesso a viaggiare per concludere affari e la moglie, pur avendo grande rispetto per gli impegni professionali del partner, è stanca di trascorrere tutto il tempo da sola e badare al figlio senza l’aiuto della sua dolce metà. La grigia routine della protagonista prosegue indisturbata fino a quando un evento inaspettato stravolge per sempre il suo destino.

un giorno Lily si reca a scuola del figlio e conosce Grayson Kendall, affascinante insegnante amato da tutte le madri, che subito inizia a corteggiarla lusingandola con grandi complimenti e apprezzamenti di ogni tipo. Fedele al marito, Helms prova a resistere ma ben presto si abbandona alla passione e intraprende un relazione extra-coniugale che si rivelerà molto più pericolosa di quanto potesse immaginare.

Il cast del film

In Il gioco del tradimento Rachel Hunter interpreta Lily Helms mentre Clayton James è Grayson Kendall. Lane Edwards veste i panni di Peter, Miranda Frigon quelli di Ellie e Chelan Simmons è Courtney Brixton. Carter Ryan Evancic recita la parte di Ash, Nelson Wong quella del dottore e Doron Bell è Cop.

Hanno partecipato al thriller anche Beverly Elliott nel ruolo di Sophie, Daniella Evangelista in quello di Rose Kendall e Christina Jastrzembska è Mrs. Jekins. Completano il cast Bailey Skodje nelle vesti di Beth Kendall, Barbara Wallace in quelle di Edith e Loretta Walsh è Wendy.

