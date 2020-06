Condividi su

Salmone al cartoccio

Il salmone al cartoccio è una ricetta rapida e facile da preparare, ma un ottimo modo per conciliare gusto e leggerezza. Vediamo insieme il procedimento per preparare un delizioso salmone al cartoccio.

Ingredienti

4 Tranci di salmone fresco o surgelato

Prezzemolo: q. b

Olio Evo: 1 cucchiaio per trancio

Aglio: 1 spicchio

Limone (succo e fette)

Sale fino: q.b

Pepe nero o peperoncino q.b.

Per prepapare il salmone al cartoccio non utilizzate la carta alluminio, ma la carta forno. Tagliate aglio e prezzemolo finemente, affettate il limone e poi asciugate con la carta assorbente i tranci di salmone. A questo punto prendete la carta forno e sistematela su una teglia, mettete come letto tre o quattro fettine sottili di limone, poi appoggiate il salmone, prezzemolo, aglio e peperoncino e infine spremete un po’ di limone sopra e un un filo di olio extravergine di oliva.

Adesso chiudete bene il salmone nella carta forno, per non far uscire il liquido in cottura, e infornate nel forno preriscaldato ventilato a 200° per circa 20 minuti. Se non avete voglia di accendere il forno, magari perché fa troppo caldo o se siete al mare e non avete il forno, potete cuocere il salmone al cartoccio anche in una padella calda, senza aggiunta di olio. Vedrete che sarà buonissimo come se fatto al forno e allo stesso tempo rimarrà un piatto leggero e senza grassi.

La cottura del salmone al cartoccio potete utilizzarla anche per altre ricette di pesce, ad esempio il merluzzo o l’orata al cartoccio.