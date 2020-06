Condividi su

Assegno universale famiglie: importo, quando arriva e a chi spetta

Il Family Act è un pacchetto che contiene diverse misure, tra cui l’assegno universale per le famiglie. Quest’ultimo è un bonus economico riservato ai nuclei familiari con figli fino ai 18 anni di età (ma per i figli disabili non esistono limiti anagrafici) e comprende una quota base, che viene erogata ai beneficiari senza alcun vincolo reddituale, e una quota variabile, che invece dipende dal valore Isee del nucleo familiare.

Assegno universale famiglie “arriverà in tempi rapidi”

Il Family Act è al momento un disegno di legge che prevede delega al Governo per l’attuazione di alcuni dei suoi punti entro un termine temporale prefissato. Tra le misure principali del pacchetto, dunque, c’è proprio l’assegno universale per le famiglie, per il quale in molti si domandano quando arriverà. A Radio 24, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha promesso che questo assegno “arriverà in tempi rapidi”. È possibile che già “dal prossimo anno possa vedere concretamente forma”.

Assegno universale famiglie: importo e come funziona

L’assegno universale per le famiglie prende quota in una situazione di emergenza dovuta alla recente pandemia e si offre come importante sostegno economico per le famiglie, in particolar modo per i nuclei numerosi con valore Isee basso. Bonetti ha dichiarato che per tale beneficio si stanno già velocizzando i tempi: “Già da ieri, inserendoci nel percorso parlamentare avviato nel ddl a prima firma Delrio, abbiamo iniziato a dare i pareri in commissione per arrivare a dare parere favorevole a quel pezzo del Family Act entro luglio, in autunno i decreti attuativi”.

Per quanto riguarda gli importi ancora non v’è certezza, ma dovrebbero corrispondere a quelli pensati originariamente dalla Bonetti, ovvero 160 euro per i nuclei familiari con valore Isee fino a 7.000 euro, 120 euro per Isee fino a 40.000 euro e 80 euro per gli Isee superiori a 40.000 euro.

Oltre all’assegno universale per le famiglie, la Bonetti ha ricordato che il Family Act contiene anche altri aspetti chiave, tra cui il congedo parentale, l’aiuto alle lavoratrici madri quando tornano al lavoro, un sostegno per gli asili nido e molto altro ancora (potete leggere questo articolo per saperne di più).

