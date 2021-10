Condividi su

Risotto radicchio noci e speck

Il risotto radicchio noci e speck è un’alternativa ai classici risotti, è rapido nella preparazione e veramente ricco di gusto. Un sapore delicato e per nulla amaro, vediamo insieme la ricetta.

Ingredienti

360 gr. di riso carnaroli

200 gr. di radicchio (peso netto dopo averlo pulito e tagliato)

100 gr. di speck a fette sottili

30 gr. di noci (ovviamente si riferisce sempre al peso netto)

20 gr. di burro

2-3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1/2 bicchiere di vino bianco (secco)

1/2 cipolla

1 dado vegetale (se non fate il brodo)

Parmigiano Reggiano grattugiato

Per il brodo:

1 lt. di acqua

1 cipolla grande

1 patata

2 carote

1 costa di sedano

1 pizzico di sale

La preparazione del risotto radicchio noci e speck

Per preparare un risotto radicchio noci e speck alla perfezione iniziate pulendo e lavando il radicchio. Se volete eliminare l’amaro del radicchio, potete provare a lasciarlo in acqua fredda per almeno una mezz’ora, dopo averlo pulito e tagliato. Nel frattempo tagliate la cipolla finemente e in un tegame mettete olio extravergine di oliva e la cipolla a soffriggere. A questo punto potete aggiungere il radicchio e lo speck al soffritto e lasciate cuocere per qualche minuto, se necessario aggiungete un cucchiaio di brodo.

Mentre radicchio e speck si cuociono potete procedere sgusciando le noci. Poi quando il radicchio e lo speck saranno pronti, potete passarli con il minipimer (se lo gradite, altrimenti potete anche lasciare il condimento così come è). Se decidete di passare radicchio e speck con il minipimer mettete nel bicchiere/ recipiente anche un cucchiaio di olio e di parmigiano e poi frullate tutto. Ancora qualche passaggio e il risotto radicchio speck e noci sarà pronto.

La preparazione del risotto è quasi finita, qualche passaggio e il risotto sarà pronto. Procediamo con la tostatura del riso: mettete in un tegame un filo di olio extravergine di oliva e la cipolla, tagliata finemente, poi aggiungete il riso e fatelo tostare girandolo spesso. Dopo circa 5 minuti, sfumate con il vino bianco e alzate la fiamma per eliminare l’eccesso di alcool. Una volta che il vino sarà evaporato, aggiungete il brodo vegetale fino a coprire il riso e lasciate cuocere. Verso metà cottura aggiungete speck e radicchio e noci in modo da almagamare il tutto. Quando il riso sarà cotto, aggiungete una noce di burro se necessario.

Il risotto radicchio speck e noci è pronto per essere assaggiato, vedrete che bontà. Ci vediamo alla prossima ricetta.

