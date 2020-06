Condividi su

Reddito di cittadinanza giugno 2020: pagamento anticipato ai beneficiari?

Il reddito di cittadinanza relativo al mese di giugno 2020 sarà accreditato regolarmente, seguendo le consuete tempistiche. Ogni mese i beneficiari del RdC pongono sempre la stessa domanda ai motori di ricerca: questo mese il beneficio sarà erogato in anticipo (o in ritardo)? Generalmente, in caso di slittamenti di qualche giorno (prima o dopo), vengono comunicati tempestivamente dall’Inps. Ma finora nessuna comunicazione è stata data al riguardo. Tutto fa pensare quindi che l’accredito del pagamento avvenga il giorno 27 di questo mese. Ma perché proprio il 27? E che succede se questo giorno cade di sabato, proprio come avviene a giugno?

Reddito di cittadinanza: accredito pagamento giugno 2020, la data

Non esiste una data fissa mensile in cui avviene il pagamento del reddito di cittadinanza. La data del 27, infatti, è per lo più una semplice consuetudine, ovvero l’accredito arriva generalmente ogni mese attorno a quel giorno. E solo nei mesi di dicembre e aprile il pagamento è arrivato in anticipo di qualche giorno, e ciò è stato comunicato prontamente dall’Inps. Il 27 giugno cade di sabato, però: potrebbe esserci qualche problema che potrebbe far slittare a qualche giorno dopo o qualche giorno prima il pagamento? Non sembrerebbe.

Reddito di cittadinanza: cosa se succede se il giorno del pagamento cade di sabato

Il sabato, infatti, per Poste Italiane è un giorno operativo. Basti pensare che anche il pagamento delle pensioni può essere accreditato di sabato (cosa che invece non avviene se si ha l’accredito della pensione sul conto corrente bancario). Quindi non dovrebbero esserci date diverse da quella a cui siamo abituati: il pagamento della mensilità di giugno 2020 del reddito di cittadinanza dovrebbe esserci entro sabato 27. Al massimo è possibile controllare 1 o 2 giorni prima per vedere se le disposizioni di pagamento sono state anticipate di qualche giorno. Difficile invece che il pagamento arrivi oltre il 27 giugno.

