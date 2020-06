Condividi su

Alex Zanardi: incidente e condizioni di salute, come sta l’ex pilota

L’ex pilota di Formula Alex Zanardi è rimasto vittima di un incidente stradale in provincia di Siena mentre correva sulla sua handbike. Sono ancora gravissime ma stabili le condizioni dell’atleta paralimpico dopo l’operazione a cui è stato sottoposto.

Alex Zanardi: l’ultimo bollettino dell’ospedale di Siena

“In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. È intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico”. Questo il testo del bollettino di aggiornamento sulle condizioni di Zanardi pubblicato dall’Ospedale di Siena intorno alle 10 e 15 di oggi, sabato 20 giugno 2020. A fornire qualche dettaglio in più alla stampa è stato lo stesso chirurgo che ha operato l’ex pilota: il paziente ha riportato delle fratture gravi alla porzione frontale della calotta cranica.

Condizioni gravissime

“In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte a causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena” così la recita la nota pubblicata alle ore 22.38 di venerdì 19 giugno sul sito dell’ospedale che sta curando Zanardi. In essa la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese “informa che l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime”. Insomma, l’operazione a cui è stato sottoposto d’urgenza tecnicamente è riuscita, tuttavia, l’ex pilota versa ancora tra la vita e la morte.

I primi dettagli sulla dinamica dell’incidente

Alex Zanardi, 53 anni, è stato coinvolto in un incidente mentre era a bordo della sua handbike: ieri, venerdì 19 giugno 2020, stava correndo una delle tappe della staffetta Obiettivo Tricolore, una gara a cui stanno partecipando una cinquantina di atleti paralimpici. Alle 17 circa, in prossimità di una curva in lieve discesa, lungo la statale 146 che da Pienza porta a San Quirico d’Orcia, Zanardi ha perso il controllo del suo mezzo e dopo aver invaso la corsia opposta alla sua si è scontrato con un camion. L’impatto è stato devastante ma l’ex pilota è rimasto cosciente e respirava autonomamente, fino all’arrivo dei soccorsi, hanno riferito i testimoni.

“Era una giornata di sole, tutti contenti, eravamo a 20 km da Montalcino (località finale della tappa partita dal comune senese di Sinalunga, ndR). Non ha sbagliato l’autotreno, ha sbagliato Alex” ha dato qualche dettaglio sull’incidente alla stampa il Ct della nazionale paralimpica di ciclismo Mario Valentini che seguiva la corsa sul mezzo della federazione: “in discesa andava piano, non era una grande discesa, poi c’era il rettilineo, all’imbocco della curva ha cambiato traiettoria. E ha fatto una manovra azzardata. Ha preso con la leva della pedivella sinistra il montante dove salgono gli autisti, ha girato due-tre volte, il casco non ha retto, gli è saltato. Ce n’è voluto per far arrivare l’elicottero, siamo in mezzo a un bosco e hanno dovuto spostarlo”.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it