Sul sito di Amazon sono state messe in evidenza alcune offerte riguardanti i prodotti Apple. Ecco la nostra analisi e selezione per qualità-prezzo.

Prodotti Apple e iPhone in sconto su Amazon. Quali acquistare

Grandi opportunità su Amazon per i dispositivi mobili della casa di Cupertino. Il famoso sito di e-commerce mette in primo piano di tanto in tanto alcune offerte riguardanti gli smartphone, ma non solo, della Apple. Ecco quali sono quelli in offerta ad un prezzo vantaggioso.

iPhone e prodotti Apple in sconto su Amazon: SE e 11 i modelli in sconto

Meno recente degli altri, tra questi tre modelli, è sicuramente l’iPhone SE, presenta un display da 4,7″, una fotocamera principale da 12 mp e una frontale da 7 mp, impermeabilità all’acqua e identificazione touch Id. Il prezzo in offerta è di 470,00€ anziché 499,99€. In offerta c’è anche l’iPhone 11, il primo degli ultimi tre arrivati in casa Apple. Su questo prodotto si può realizzare un risparmio del 10% circa. Tra le caratteristiche spicca senz’altro la doppia fotocamera da 12 mp, la fotocamera frontale con modalità ritratto da 12 mp, l’impermeabilità, il chip A13 bionic con neural engine di terza generazione e registrazione in 4k fino a 60 fps. Il prezzo in sconto è di 760,00€ anziché 839,00€.

iPhone e prodotti Apple in sconto su Amazon: XR e X, le proposte

Sull’iphone XR si può realizzare un risparmio più basso, purtroppo i prodotti Apple non vanno incontro ad un deprezzamento sensibile, anche a lungo andare. Tuttavia il modello XR è ancora una scelta eccellente, 12 mp la fotocamera principale, 7 quella anteriore, chip A12 e display da 6,1, per un prezzo scontato di 612,99€ a fronte di un prezzo iniziale di 739,99€. Chiude questa carrellata un modello che ha fatto scalpore al suo lancio per il prezzo elevatissimo, iPhone X, qui in versione ricondizionata. Cos’è un prodotto ricondizionato? È un prodotto che riporta alcune problematiche di fabbricazione, estetiche o di sistema che vengono corrette del tutto o parzialmente, questo non compromette le funzionalità ma fa si che il prezzo scenda rispetto ad uno “sano” sin dall’inizio. Lo smartphone in questione viene proposto in colorazione grigio siderale con 64 GB di spazio al prezzo di 469,99€.

