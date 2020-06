Condividi su

Aumento costi Tim: ecco quali promozioni cambiano e costi

Aumento costi Tim per alcuni utenti: negli ultimi mesi la compagnia telefonica ha evitato di applicare rimodulazioni tariffarie unilaterali, che avrebbero potuto portare, come vuole la legge, molti clienti a recedere il contratto senza dover pagare alcuna penale. Tuttavia adesso arriva la doccia fredda per alcuni clienti, perché Tim ha deciso di aumentare i costi legati ad alcune offerte. Andiamo a scoprire quali sono.

Aumento costi Tim: ecco per chi e per quali offerte

La novità scatta a partire da fine giugno e riguarda le offerte ricaricabili Ten Go e SuperGiga 20. Gli utenti che si trovano sotto questa tariffa subiranno dunque una importante modifica legata al contenuto del pacchetto, ma anche al costo, che aumenterà, anche se di poco. Ten Go e SuperGiga 20, infatti, si uniranno in un’unica offerta, che prevede un pacchetto comprendente Giga senza limiti per la connessione internet e allo stesso tempo chiamate e sms gratuiti. Il costo mensile di questo abbonamento costerà 23,99 euro, vale a dire 1,50 euro in più rispetto alle tariffe attuali.

La novità entrerà in vigore a partire da giovedì 25 giugno 2020 e visto che si tratta di una modifica unilaterale, gli utenti che non sono d’accordo con questa rimodulazione potranno recedere dal contratto senza essere obbligati a pagare alcuna penale, a condizione che la richiesta di recesso sia effettuata entro e non oltre mercoledì 24 giugno, ovvero il giorno prima dell’inizio della nuova offerta.

Rimodulazione costi ricaricabile Sim

Un altro cambiamento riguarda invece le schede SIM. Stando alle ultime direttive della compagnia, infatti, tutti i clienti Tim abbonati ai piani tariffari che hanno una Sim senza però avere una ricaricabile fissa a essa associata dovranno versare una quota di 1,99 euro ogni mese. In realtà, quanto appena esposto è già accaduto a decorrere da qualche mese fa, e più precisamente nel mese di febbraio. In ogni caso i diretti interessati hanno già ricevuto opportuna comunicazione via sms.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it