Straccetti di pollo olive e pomodorini gialli

Gli straccetti di pollo olive e pomodorini gialli sono un’ottima alternativa per un pasto rapido, veloce, ma pieno di gusto. Potete utilizzarli anche come pranzo per l’ufficio o per una gita fuori porta. Vediamo insieme la ricetta.

Ingredienti

650 g di petto di pollo a fette

25-30 olive nere snocciolate

1 scatola di pomodorini (o 500 g freschi)

4-5 cucchiai di farina 0 o 00

Sale fino q.b.

2-3 cucchiai di olio evo

Per preparare gli straccetti di pollo olive e pomodorini gialli come prima cosa, battete le fettine di pollo su entrambi i lati con il batticarne, poi tagliatele a pezzetti, molto piccoli, e una volta tagliati tutti i pezzetti passateli nella farina. Eliminate l’eccesso di farina e poi mettete da parte gli straccetti infarinati.

Adesso procediamo con la cottura degli straccetti di pollo: prendete una padella abbastanza capiente, mettete un filo di olio extravergine di oliva, fate scaldare e poi mettete gli straccetti. Fate cuocere, poi girate e aggiungete il sale e le olive –tagliate e rondelle – mescolate e poi aggiungete anche i pomodorini.

Lasciate cuocere gli straccetti di pollo olive e pomodorini gialli per almeno 10 minuti con il coperchio. Dopo dieci minuti se c’è bisogno lasciate cuocere senza coperchio, per far asciugare un po’, altrimenti gli straccetti sono pronti per essere divisi nei piatti e mangiati.

Non rimane che gustare gli straccetti di pollo olive e pomodorini gialli. Vedrete che piaceranno anche ai più piccoli per via del loro gusto semplice e delicato.Se preferite potete anche aggiungere della curcuma al posto delle olive per provare sapori nuovi. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.