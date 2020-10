La pasta e piselli cremosa è un primo piatto veramente gustoso. Potete mangiarla in estate o in inverno, ed è un primo facile e veloce da preparare.

Pasta e piselli cremosa

La pasta e piselli cremosa è un primo piatto veramente gustoso. Potete mangiarla in estate o in inverno, ed è un primo facile e veloce da preparare. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

300 g di pasta

400 g di piselli surgelati

1/2 cipolla

3-4 cucchiai di salsa di pomodoro

4-5 cucchiai di olio evo

Timo essiccato q.b.

Maggiorana q.b.

Peperoncino piccante q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Sale fino q.b.

2 lt. di acqua

Per preparare la pasta e piselli cremosa iniziamo con la preparazione del soffritto: tagliate finemente la cipolla e il peperoncino. In un tegame abbastanza capiente – sarà lo stesso dove andremo a cuocere anche la pasta– mettete un filo di olio extravergine di oliva e fatelo scaldare. Quando l’olio sarà caldo aggiungete la cipolla, il peperoncino, il tempo e la maggiorana. Fate soffriggere qualche istante e quando la cipolla sarà dorata aggiungete i piselli e la salsa di pomodoro. Lasciate cuocere, mescolando frequentemente per evitare che i piselli si attacchino al tegame.

Per far venire la pasta e piselli cremosa, aggiungete l’acqua ai piselli e lasciate cuocere per circa 40 minuti. Una volta che saranno passati 40 minuti schiacciate i piselli, per far venire la crema, e poi aggiungete la pasta e fatela cuocere direttamente insieme ai piselli. Quando mancheranno due minuti rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione, spegnete la fiamma e mescolate frequentemente.

Lasciate insaporire ancora qualche istante la pasta e piselli cremosa e poi servitela nei piatti. Non rimane che assaggiare questa deliziosa pasta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.