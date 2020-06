Condividi su

Offerte amazon 24 giugno 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

L’analisi quotidiana dei prodotti in offerta di Amazon fa emergere numerose e interessanti inserzioni. Le categorie interessate quest’oggi 24 giugno 2020 sono: tecnologia, elettronica, cucina, accessori auto e home entertainment. Ecco tutti gli articoli sui quali si può realizzare un buon risparmio.

Offerte amazon 24 giugno 2020: le proposte per la cucina, la casa e l’autovettura

Iniziamo subito dallo spazio casalingo, le offerte di oggi vedono protagonista una Piastra ad induzione AmzChef, di colore nero lucido ha una superfice in vetro cristallo, controllo touch sensor e blocco di sicurezza, potenza 2000 w. È in offerta a 42,49€ anziché 52,99€. Sempre utile in casa è anche la bilancia, un oggetto quasi indispensabile, sul portale del colosso dell’e-commerce è in offerta a 13,23€ a fronte di un valore di 24,99€, si tratta della ACCUWEIGHT, bilancia digitale multifunzione per alimenti. Con l’avvento dei dispositivi quali Alexa o similia la casa si è rivoluzionata, divenendo più smart. Questa lampada da comodino LE Alexa a luce fredda è dotata di Wi-Fi, Touch, 16 milioni di colori e regolazioni. Si può acquistare in offerta a 38,24€ anziché 99,99€. In chiusura di questa prima parte troviamo un accessorio auto molto interessante, si tratta di un avviatore d’emergenza TACKLIFE T8, da 18000 mAh/ 800 a. È stato posto in offerta a 52,49€ al posto del prezzo iniziale di 99,99€.

Offerte Amazon 24 giugno 2020: tecnologia e elettronica, i prodotti in offerta

La seconda parte si apre con l’accessorio per eccellenza dell’estate: il ventilatore. In questo caso parliamo di Aigostar Forest Mist 33JTU ventilatore a piantana Smart, con purificatore a ioni negativi e umidificatore, regolazione automatica in base alla temperatura controllata. Il prodotto è in offerta a 119,99€ anziché 139,99€. Il settore tecnologia propone invece Huawei T5 Mediapad, tablet con display da 10.1″, 32 GB espandibili, 3 GB di RAM, Android 8.0 EMUI 8.0 OS, Wi-Fi e di colore nero, può essere portato via con 161,80€ anziché 229,90€.

