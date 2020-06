Secondo alcune indiscrezioni sono in arrivo delle importanti novità per quanto riguarda l’apprezzatissima Fiat 500x tra fine 2020 e inizio 2021

Fiat 500X 2020: novità in arrivo per l’auto. Ecco i dettagli

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla stampa specializzata, in arrivo delle novità per quanto riguarda l’apprezzatissima Fiat 500x tra fine 2020 e inizio 2021. Ecco di cosa si tratterebbe.

Fiat 500X: elettrificazione, importanti novità in arrivo

Procede anche se un po’ a rilento, soprattutto per via dei problemi causati dall’emergenza coronavirus al comparto, l’elettrificazione della Fiat 500x; quest’ultima, infatti, sarebbe pronta a cambiare motore secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa specializzata. Nello specifico, la serie dei modelli di crossover pare destinata ad essere arricchita da una versione con un “cuore” Mild Hybrid da 48V Firefly; purtroppo, non molto di più si sa al momento, quindi, ancora non è chiaro se si tratterà di un 1.0 o di 1.3, oppure se sarà aspirato o turbo.

Cambiamenti in linea con la nuova Fiat Tipo

Di certo cambierà anche qualche dettaglio estetico con la nuova versione: per esempio, dovrebbe comparire il nuovo logo Fiat, in pratica quello già visto sulla 500 elettrica, inoltre, la cabina dovrebbe diventare molto più tecnologica un po’ in linea con quanto visto a bordo dei modelli della stessa taglia messi in campo dalla concorrenza.

Nuova Fiat 500 elettrica, da Ginevra a Milano https://t.co/LF3SGMiXrW pic.twitter.com/9ZNv19btDk — IlSole24ORE (@sole24ore) March 4, 2020

Presto dovrebbero arrivare delle conferme ufficiali, magari insieme alla presentazione della nuova Fiat Tipo, d’altra parte, la versione ibrida della Fiat 500x non dovrebbe tardare poi tanto: potrebbe essere svelata tra fine 2020 o al massimo a inizio 2021, quando si attende una ripresa sul fronte delle vendite.

Verso la fusione con la 500L?

Detto ciò, non si può escludere al momento che passi la linea espressa recentemente dal CEO di Fiat Olivier Francois; ai cronisti di una rivista inglese qualche giorno fa detto che la prosecuzione logica del lavoro della casa costruttrice sembra indicare la strada della fusione della Fiat 500x e della Fiat 500l in un unico e nuovo modello di crossover elettrico. Il progetto della Fiat XL, così dovrebbe chiamarsi il nuovo modello per alcuni esperti, è prossimo alla realizzazione, ha dichiarato lo stesso Francois, ma per degli aggiornamenti in si dovrà attendere almeno il 2021.

