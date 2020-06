Condividi su

Il polpettone di zucchine al forno è una ricetta pratica e veloce. Veramente da provare anche in questi pasti estivi con il caldo, non vi deluderà. Un misto di semplicità e gusto perfetto per ogni età. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

125 g di carne macinata di vitello

125 g di carne macinata di suino

1 zucchina piccola

50 g di pane raffermo

20 g di parmigiano grattugiato

1 uovo

100 g di prosciutto cotto a fette

80 g di formaggio morbido a fette

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Per preparare il polpettone di zucchine iniziate lavando e tagliando la zucchina, poi in una ciotola mettete il pane raffermo in acqua per qualche minuto. Poi scolatelo e strizzatelo bene con le mani, e mettetelo in una ciotola più grande dove aggiungete i 125g di carne macinata di vitello e i 125g di carne macinata di suino.

A questo punto andiamo a formare l’impasto del polpettone di zucchine: mescolate bene e aggiungete le zucchine all’impasto, l’uovo, poi il sale, il pepe e il parmigiano. Mescolate bene, anche con le mani se necessario.

A questo punto l’impasto del polpettone di zucchine dovrebbe essere omogeneo, trasferitelo sulla carta forno e dategli una forma rettangolare, poi aggiungete il prosciutto cotto e il formaggio. Aiutandovi con la carta da forno arrotolate il polpettone e infornate.

Mettete nel forno il polpettone di zucchine per circa una mezz’ora a 180° nel forno statico preriscaldato. Quando sarà dorato, se necessario accendete il grill, sfornate e lasciate intiepidire prima di tagliarlo.