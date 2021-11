Condividi su

Scaloppine di vitello al vino rosso

Non sapete cosa preparare per pranzo o cena perché andate sempre di fretta? Le scaloppine di vitello al vino rosso sono un secondo rapido e veloce, un piatto da preparare quando si rientra tardi a casa. La ricetta è molto facile e veloce, il tempo di preparazione è solo quello di cottura della carne. Non rimane che provare, vediamo il procedimento

Ingredienti

12 fettine di carne di vitello

1/2 bicchiere di vino rosso

1 spicchio d’aglio

2-3 cucchiai di farina 00

2-3 cucchiai di olio evo

Sale fino q.b.

1 ciuffetto di prezzemolo

Per preparare le scaloppine di vitello al vino rosso iniziamo battendo con il batticarne le fettine di carne su entrambi i lati, se lo gradite eliminate il grasso esterno. Dopo aver battuto tutte le fettine, passate entrambi i lati nella farina e rimuovete l’eccesso di farina. A questo punto prendete una padella abbastanza capiente, dovranno entrarci tutte le scaloppine, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio. Quando l’aglio si sarà dorato, toglietelo.

Aggiungete le scaloppine di vitello e fate cuocere a fiamma abbastanza alta. Dopo qualche minuto alzate la fiamma e sfumate le scaloppine di vitello con il vino rosso, poi fate evaporare l’eccesso di alcool. Quando il vino in eccesso sarà evaporato girate le fettine e regolate di sale, aggiungendo dell’acqua bollente, poi coprite con il coperchio e lasciate cuocere.

Dopo qualche minuto il sughetto si sarà ristretto, quindi potete spegnere la fiamma e servire nei piatti le scaloppine di vitello al vino rosso.

La ricetta per le scaloppine di vitello al vino rosso è veramente rapida, giusto il tempo di cuocere la carne in padella ed è pronto per servire in tavola. Non rimane che provare questa ricetta e assaggiare questo piatto veramente delizioso, buon appetito. Ci vediamo alla prossima ricetta.