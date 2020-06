Condividi su

Matrimonio rosso sangue: trama, cast e anticipazioni film 26 giugno 2020

Amate i thriller drammatici? allora Matrimonio rosso sangue potrebbe fare al caso vostro! Il lungometraggio del 2016, in onda oggi 26 giugno 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stato diretto da Marc Angelo, regista noto al grande pubblico per aver firmato opere come Little Murders by Agatha Christie, Marion Mazzano, Marie Humbert, le secret d’une mère, Diane, uno sbirro in famiglia, L’enfant de l’aube e Scherzo del destino.

L’avvincente pellicola, sceneggiata da Florence Philipponnat, Anna Fregonese e Sylvie Audcoeur, ha potuto contare sulle musiche di Nicolas Jorelle, la fotografia di Yves Dahan mentre il montaggio è stato affidato a Véronique Graule. Ma vediamo insieme quale torbida storia racconta Matrimonio rosso sangue.

Matrimonio rosso sangue: trama e anticipazioni film 26 giugno 2020

Matrimonio rosso sangue, il cui titolo originale è Alliances rouge sang, segue le vicende di Anna, giovane donna che, nonostante le ristrettezze economiche in cui vive, tenta in tutti i modi di aiutare il figlio affetto da fibrosi cistica. Determinata a fornire un supporto non solo emotivo ma anche pratico, la protagonista è sempre aggiornata sulle nuove terapie mediche per curare questa terribile malattia e un giorno conosce Guillaume, brillante chirurgo convinto di poter salvare il piccolo paziente.

Giorno dopo giorno tra Anna e il dottore si crea un rapporto sempre più profondo fino a quando scocca la scintilla e intraprendono una relazione sentimentale. Sicuri di voler trascorrere l’intera esistenza insieme, la coppia si sposa ma un evento drammatico rischia di stravolgere il loro destino: viene ritrovato il cadavere dell’ex moglie di Guillaume e tutti gli indizi sembrano puntare contro l’uomo.

Il cast del film

In Matrimonio rosso sangue Barbara Cabrita interpreta Anna mentre Anthony Delon è Guillaume. Macha Méril veste i panni di Béatrice, Guillaume Cramoisan quelli di Paul e Denis Mpunga è Damien Bauman.

Hanno partecipato al thriller anche Carole Migneret, Sylvie Audcoeur nel ruolo di Clothilde, Joy Esther in quello di Julie e Franck Adrien è Franck. Romain Brethau indossa le vesti di Yohann Sanchez, Oliver Granier quelle di Roger e Solen Messager – Dumoulin è Léo. Infine Valérie Leboutte è Emilie Gilot, Christelle Bui interpreta la receptionista e Floriana Brisotto è Roxane.

