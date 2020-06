Condividi su

Come parlare con l’Inps tramite call center o mail. Quanto ci vuole?

La burocrazia è sempre stato un cancro che ha investito molti settori della società italiana. Nell’era post(?)Covid, l’Inps è uno degli istituti a cui fare riferimento per richiedere un bonus. E molti lo hanno fatto: dal bonus 600 euro per i lavoratori autonomi alla cassa integrazione, passando per il bonus baby-sitter e il bonus centri estivi. Veniamo quindi all’oggetto di questo articolo, cercando di riepilogare molto sinteticamente e chiaramente tutti i canali di comunicazione tramite i quali è possibile mettersi in contatto con l’Istituto di previdenza (al di là del recarsi fisicamente presso un ufficio).

Come parlare con l’Inps via telefono: quale numero chiamare

Il primo canale di contatto con l’Istituto previdenziale è quello telefonico e corrisponde al Contact Center, che si avvale di due numeri: il numero verde 803 164, gratuito da rete fissa, e il numero 06 164 164 da cellulare a pagamento in base alla tariffa stabilita dal proprio gestore telefonico. Si può chiamare questo call center dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

Come contattare l’Inps via e-mail o PEC

Se vi recate sul sito dell’Istituto di previdenza e cercate le singole strutture territoriali in base al CAP, avrete la possibilità di contattare la struttura che fa riferimento alla vostra zona di residenza via e-mail o via PEC, perché entrambi gli indirizzi compariranno sulla pagina. È possibile contattare l’Istituto anche al seguente indirizzo, dc.SegreteriaUnicaTecnicaNormativa@postacert.inps.gov.it. Utilizzate la PEC se possedete anche voi un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, altrimenti andrà bene anche l’indirizzo e-mail ordinario.

Inps Risponde: come funziona

Se siete in possesso del Pin identificativo potreste fruire del formulario offerto dal servizio Inps Risponde. Le risposte sono abbastanza veloci, poiché grazie a questo servizio e al vostro accesso via Pin, sarà possibile per gli operatori avere maggiori informazioni al vostro riguardo e garantirvi dunque risposte più celeri alla vostra richiesta.

Contattare l’Istituto via social

Altro canale di comunicazione è quello che passa per i social network, Facebook e Twitter in primis. Su Facebook, in particolare, sono operativi ben quattro profili: Inps per la Famiglia, Inps Giovani, Inps Credito e welfare dipendenti pubblici e Inps per i lavoratori migranti. Il canale Twitter corrisponde invece a @INPS_it.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it