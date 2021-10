Condividi su

Parmigiana di melanzane: monoporzione, utile e comoda

Questa ricetta di parmigiana di melanzane monoporzione è comoda e veloce, soprattutto durante l’estate. Si può utilizzare anche come pranzo al sacco per l’ufficio o per le gite al mare. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

1 melanzana tonda grande

70 g di prosciutto cotto

70 g di pancetta

40 g di parmigiano reggiano grattugiato

250 g di scamorza affumicata

100 ml di besciamella

10-15 pomodorini

4-5 foglioline di basilico

Sale fino q.b.

Olio evo q.b.

Per preparare la parmigiana di melanzane monoporzione iniziate lavando e tagliando la melanzana, fate delle rondelle di circa un centimetro. Poi mettete le fettine di melanzane nello scolapasta, aggiungete il sale fino e mettete un piatto con un peso in cima. In questo modo eliminerete l’acqua di vegetazione interna alle melanzane.

Dopo un po’ sciacquate e asciugate le melanzane – se preferite non lavarle state attenti quando aggiungete il sale perché potrebbero diventare troppo salate – poi incidete le fettine di melanzane con un coltello e disponetele una accanto all’altra su una leccarda con la carta forno, dove andrete a mettere la parmigiana di melanzane monoporzione.

Infornate le fettine di melanzane per un quarto d’ora nel forno statico, preriscaldato, a 200°. Intanto tagliate i pomodorini e conditeli con sale e olio extravergine di oliva. Tagliate anche la scamorza. Passati 15 minuti, toglietele le fettine di melanzane dal forno e iniziate la preparazione della parmigiana di melanzane monoporzione.

Mettete una fettina di melanzane, poi un cucchiaio di besciamella, parmigiano reggiano grattugiato, il prosciutto e la scamorza. Procedete così per tutti gli strati e in cima condite con i pomodorini e un filo di olio extravergine di oliva. Infornate la parmigiana di melanzane monoporzione per una ventina di minuti nel forno statico a 180°, poi toglietele e assaggiate.

Questa ricetta è della parmigiana di melanzane monoporzione è comoda e rapida, potete utilizzarla anche come pranzo al sacco al mare o se fate una gita. Vedrete che la utilizzerete durante questa calda estate.