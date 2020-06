Condividi su

Genoa-Juventus: dove vederla in diretta streaming o in tv

Il campionato procede a tappe forzate: deve farlo se vuole concludersi entro il 2 Agosto. La Juventus capolista ha consolidato il proprio vantaggio sulla Lazio grazie al successo 4-0 sul Lecce, ma non c’è tempo per rifiatare: martedì 30 Giugno i bianconeri sono attesi dal Genoa. Un incontro che sembra facile per Sarri & Co., ma nel calcio mai dire mai.

Due squadre che non possono fallire

Per motivi diversi Genoa e Juventus non possono uscire dallo stadio a mani vuote: i rossoblu perché ogni punto può rivelarsi preziosissimo in funzione della salvezza, i bianconeri perché la Lazio cercherà di approfittare di ogni defaillance della capolista per arrivare allo scontro diretto il 20 Luglio in condizioni tali da puntare al sorpasso. Anche per questo, Maurizio Sarri ha dato ai suoi solo la giornata di domenica per riposarsi. Da lunedì riprenderà la preparazione in vista di un match che può rivelarsi decisivo per le sorti del campionato, anche perché i laziali saranno impegnati con il Torino, che non potrà permettersi, al pari del Genoa, alcuno sbaglio, pena il ritrovarsi impelagati in zona salvezza. Davide Nicola, mister genoano, è conscio delle difficoltà, ma fiducioso: “Adesso c’è la Juventus. Può sembrare difficile, ma dobbiamo costruire la salvezza attraverso prestazioni di questo tipo”.

Genoa-Juventus: una gara fondamentale

I bianconeri avevano sperato di poter affrontare il Genoa con maggiore tranquillità visto come si erano messe le cose tra Lazio e Fiorentina. Poi il rigore (ai più apparso quanto meno dubbio) trasformato da Immobile al 60′ e il gol di Luis Alberto all’82’ hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Ribery. La Lazio è riuscita così a contenere in 4 lunghezze il distacco dal vertice della classifica. Il Genoa è reduce dal fortunoso pareggio a casa del Brescia, con due rigori, di cui il secondo contestato, che hanno permesso ai Grifoni di recuperare il doppio svantaggio iniziale. Un esito insperato che equivale a una iniezione di fiducia per gli uomini di Nicola. La Juve ha battuto 4-0 il Lecce, ma c’è da dire che i gol sono arrivati dopo l’espulsione di Lucioni. I bianconeri hanno messo in mostra maggiore determinazione rispetto alle gare precedenti, anche se la qualità del gioco latita. Una lacuna che i bianconeri si porteranno fino alla fine del campionato e che è in parte coperta dalla caratura dei suoi uomini di punta: Cristiano Ronaldo, Dybala, De Ligt e il lanciatissimo Bentancur, oltre a Higuain, che dopo varie problematiche personali, ha dato importanti segnali di ripresa.

Come seguire Genoa-Juventus

In programma martedì 30 Giugno alle 21.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Al momento, nulla trapela riguardo alle formazioni che scenderanno in campo. Di sicuro c’è che l’incontro, che si giocherà a porte chiuse, sarà visibile solo per gli abbonati Sky, in TV o, tramite l’app SkyGo, su tutti i device mobili.

