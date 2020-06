Gli ultimi sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire del 26 giugno hanno registrato leggere variazioni di consenso per i partiti

Sondaggi elettorali Tecnè: cresce di poco la fiducia nel governo

Gli ultimi sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire del 26 giugno hanno registrato leggere variazioni di consenso per i partiti. La Lega, ad esempio, è sì in calo, ma dello 0,1% che la porta ad attestarsi al 25,8%. Piccoli passi in avanti per Partito Democratico e Fratelli d’Italia. I primi sfiorano il 20% (19,8%) mentre i secondi stampano un netto 16%. Rimane stabile al 14,5% il Movimento 5 Stelle. Leggera flessione sia per Forza Italia che Italia Viva che scendono rispettivamente all’8,2% e al 2,9%. Si allontana dalla soglia di sbarramento del 3% Azione che perde lo 0,2% e scivola al 2,6% a pari merito con La Sinistra. I Verdi sono dati all’1,9% mentre +Europa all’1,7%. Gli altri partiti tutti insieme sono valutati al 4%. La quota di indecisi e astenuti cresce dello 0,2% al 43,2%.

Fonte: Tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: la fiducia degli italiani nel Conte bis

Cresce sia la fiducia che la sfiducia degli italiani nel governo giallo rosso. Il primo valore segna un +0,3% che porta al 29% il gradimento del governo. Il secondo dato vede un incremento dello 0,6% su base settimanale che fa salire la percentuale di persone che non hanno fiducia in questo esecutivo al 67,1%. Il livello di fiducia, commenta l’istituto demoscopico, si “mantiene comunque su livelli più bassi rispetto a quelli registrati nel pieno dell’emergenza sanitaria” tuttavia si conferma “un trend in ripresa nelle ultime settimane”.

Fonte: Tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, articolato per sesso, età, area geografica

Estensione territoriale: intero territorio nazionale

Interviste effettuate il 25-26 giugno 2020 con metodo Cati, Cawi

Totale contatti: 5.797 (100%) – rispondenti: 1.000 (17,3%) – rifiuti/sostituzioni: 4.797 (82,7%)

Margine di errore +/-3,1%

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl

Committente: Agenzia DIRE

