Ecco le offerte di amazon per la giornata di oggi 29 giugno 2020. Tutti i migliori articoli per rapporto qualità-prezzo. Qui i dettagli.

Offerte amazon 29 giugno 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

Appuntamento quotidiano con le offerte del colosso dell’e-commerce Amazon. Numerose le promozioni per la giornata di oggi, gli articoli interessati sono dei reparti tecnologia, cura personale, casa. Ecco la nostra selezione in base al miglior rapporto qualità-prezzo.

Offerte amazon 29 giugno 2020: tecnologia, telefonia e TV

Iniziamo subito con un prodotto per la casa, utile per la sorveglianza dei bambini piccoli e per tanti altri scopi, YI Home è una camera da 1080p, dotata di Wi-Fi, sensore di rilevamento del movimento, notifiche push in tempo reale, audio bidirezionale e visione notturna. Si può prendere in offerta a 19,99€ anziché 24,99€. Il secondo è un accessorio molto usato dalle persone social o comunque da chi usa lo smartphone per riprese e foto, si tratta di DJI Osmo Mobile 3 è uno stabilizzatore gimbal a 3 assi, compatibile con iPhone e Android è ottimo per le riprese e per scattare foto stabili. Il prezzo in offerta è di 79,00€ a fronte di un prezzo pieno di 109,00€. È l’articolo più venduto nel suo genere. L’ultima promo riguarda una Smart Tv, si tratta dell’offerta Hisense H50BE7000 Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, HDR, Dolby DTS, Slim Design, appartiene alla classe di efficienza energetica A+ ed è una esclusiva Amazon.

Offerte Amazon Cuffie, Speaker e Musica: le proposte del giorno

Offerte amazon 29 giugno 2020: gli elettrodomestici in offerta

Se vuoi realizzare una stretta all’inquinamento ambientale della plastica e non vuoi ripiegare allo stesso tempo sul vetro allora l’articolo in questione potrebbe fare al caso tuo, Sodastream è un gasatore d’acqua Spirit Mega, la colorazione è nera, sono altresì incluse 3 bottiglie e 1 contenitore cilindrico all’interno del pacchetto. Il suo prezzo è di 69,99€ anziché 89,99€. Il prossimo prodotto è invece un elettrodomestico, prodotto da Aigostar, è Hanson 30LYM, sbattitore elettrico da 300W con 6 velocità e turbo boost, completo di corpo e accessori in acciaio Inox. L’articolo è in offerta e costa 23,99€, mentre il prezzo pieno è di 30,00€.

Francesco Somma