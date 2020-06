Condividi su

Pennette panna e salmone

Le pennette panna e salmone sono un piatto veramente semplice e ricco di gusto. Una ricetta che unisce grandi e piccoli e che sicuramente è perfetta per un pranzo al mare o in città durante l’estate. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

300 gr. di pasta (penne, farfalle, tagliatelle)

Salmone affumicato 200 gr.

200 ml. di panna da cucina

Olio Evo: 4 cucchiai

1 cipollotto

sale: q.b

prezzemolo

vino bianco (una tazzina)

peperoncino (a piacere)

Per preparare le pennette panna e salmone iniziamo la ricetta portando sul fuoco una padella dove metteremo un filo di olio extravergine di oliva e la cipolla tagliata finemente. Lasciate rosolare per il tempo necessario affinché la cipolla diventi dorata e poi aggiungete il salmone affumicato tagliato a pezzetti (se lo gradite aiutatevi con delle forbici). Lasciate cuocere per qualche minuto, poi sfumate con del vino bianco. Alzate la fiamma e fate evaporare l’eccesso di alcool.

Nel frattempo mettete sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a cuocere la pasta. Quando l’acqua arriva ad ebollizione, aggiungete la pasta e poi scolate qualche minuto prima rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione. Aggiungete la pasta in padella con il salmone e la cipolla e mescolate bene per condire la pasta e per farla insaporire. Aggiungete anche la panna e mescolate bene, poi spegnete la fiamma e servite nei piatti.

Assaggiate queste pennette panna e salmone perché sono veramente deliziose. Sicuramente i più piccoli apprezzeranno questo piatto, ma anche per gli adulti non sarà un sacrificio mangiare queste deliziose pennette. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta