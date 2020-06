Condividi su

Sondaggi elettorali Demopolis: Regionali, in Puglia partita incerta

I sondaggi elettorali Demopolis per Otto e Mezzo hanno fotografato un’istantanea delle elezioni regionali che si terranno a settembre. L’indagine demoscopica conferma i dati rilevati da un analogo sondaggio effettuato una settimana fa dall’istituto Noto per Porta a Porta. In sintesi: in quattro regioni su sei il centrodestra è in vantaggio sul centrosinistra. Ma andiamo nel dettaglio. In Veneto, Luca Zaia ha, come si suol dire, la ricandidatura in tasca, forte dei 40 punti di vantaggio sull’inseguitore. Demopolis dà quindi la partita già chiusa. Un altro governatore uscente che ha un ampio distacco sui principali avversari è Vincenzo De Luca. Il presidente della Campania precede di 10 punti il candidato di centrodestra, Stefano Caldoro. Anche in questo caso Demopolis dà per quasi certa una sua riconferma.

Sondaggi elettorali Demopolis: partita aperta in Liguria, Marche, Toscana e Puglia

Nelle altre Regioni, invece, il risultato non è ancora del tutto scontato. In Liguria, il governatore uscente Giovanni Toti viene dato in vantaggio sugli avversari, che però devono ancora annunciare il loro candidato. Pd e Movimento 5 Stelle, infatti, hanno siglato in terra ligure un’alleanza per battere il centrodestra ma non hanno ancora trovato la quadra sul nome da contrapporre a Toti.

In Toscana, Eugenio Giani, è dato in pole per raccogliere l’eredità di Enrico Rossi. Susanna Ceccardi, la candidata del centrodestra in quota Lega, insegue. Nelle Marche la situazione si capovolge: in questo caso è il candidato di centrodestra in quota Fdi, Francesco Acquaroli, ad essere in vantaggio sui candidati di centrosinistra e Movimento 5 Stelle.

Infine c’è la Puglia. Qui i sondaggi elettorali Demopolis vedono una sfida incerta tra il governatore uscente di centrosinistra Michele Emiliano e il candidato di centrodestra in quota Fdi, Raffaele Fitto.

Fonte: Demopolis

Sondaggi elettorali Demopolis: nota metodologica

