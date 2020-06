Condividi su

Offerte Amazon Informatica e Software: gli articoli in sconto e le specifiche

Nell’ultimo giorno del mese di giugno la nostra analisi si concentra su un settore specifico delle offerte Amazon: Informatica e Software. In questo approfondimento ci sono i migliori prodotti del giorno e del mese che sono ancora in promozione, sui quali si può puntare a nostro avviso. Ecco i dettagli.

Offerte Amazon Informatica e Software: TECLAST, Elegiant e Bontec, le proposte

Ultrabook portatile economico ma con specifiche interessanti è il Notebook convertibile TECLAST F5 è un Ultrabook da 11.6 pollici con 8 GB di RAM, 256 GB SSD, schermo HD 1920×1080, touch screen, il processore è un Intel N4100, equipaggiato con Windows 10 e anche fornito di Dual-Band WiFi e Bluetooth 4.2. In offerta può essere acquistato a 339,99€ anziché 399,99€, realizzando così un risparmio del 15%. Il secondo prodotto è griffato ELEGIANT, si tratta di casse da PC, 10W con altoparlante USB e LED, fungono anche da speaker portatile per computer. Si possono portare via con 19,99€ anziché 27,99€. Terzo e ultimo articolo di questa prima parte viene da BONTEC, è un supporto specifico per monitor realizzato in legno, W540, D255 e H104 mm, in offerta a 22,84€ anziché 29,99€.

Offerte Amazon Informatica e Software: COOFUN e Huawei, i prodotti in sconto

La seconda parte della nostra analisi vede protagonista il Mini PC Desktop dotato di processore Intel Apollo Lake Celeron J3455 (fino a 2,3 GHz), con 8GB LPDDR4 di RAM e 128GB di spazio su SSD. Il computer monta un sistema operativo Windows 10 Pro (64 bit), si dota di ingresso HDMI e VGA, Dual WiFi, USB 3.0, Bluetooth 4.2 e supporta Linux, WOL e PXE Boot. In offerta lo si può prendere per 194,00€ anziché 229,00€. In offerta su Amazon anche il tablet di Huawei, MatePad T 8 da 8 pollici, con CPU Octa-core, ampia batteria ultra-slim da 5100 mAh e con Wi-Fi. Il suo prezzo in offerta è fissato a 99,90€.

Avviso: Termometro Politico ha un’affiliazione su alcuni dei siti linkati in quest pagina.

Questo significa che riceviamo una piccola quota dei ricavi sugli acquisti effettuati.

Questo non comporta alcun aumento del prezzo pagato dall’acquirente.

Francesco Somma