Condividi su

Pasta con tonno burro e basilico

La pasta con tonno burro e basilico è un’originale alternativa ai classici primi. Molto rapida e veloce da preparare è una pasta veramente comoda per l’estate. Il gusto semplice sicuro mette d’accordo grandi e piccoli. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 g di pasta

200 g di tonno in scatola

6-7 acciughe sott’olio

10 capperi sotto sale

2 cipolle piccole

2 spicchi d’aglio

10-15 olive di Gaeta

20-25 foglie di basilico

50 g di burro

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

2 cucchiai di olio evo

Per preparare la pasta con tonno burro e basilico mettete sul fuoco una pentola piena di acqua e portate ad ebollizione. Intanto preparate il soffritto: pulite aglio e cipolla e poi mettete a soffriggere in una padella con un filo di olio extravergine di oliva. Aggiungete il pepe nero ed il peperoncino.

Poi sminuzzate i capperi e le acciughe e le olive nere, aggiungete tutto in padella dove state preparando il soffritto per la pasta con tonno burro e basilico. Lasciate cuocere per una decina di minuti e nel frattempo sgocciolate il tonno in scatola – se volete potete anche sciacquarlo sotto l’acqua corrente fredda per eliminare l’olio – poi quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione aggiungete la pasta.

Scolate la pasta qualche minuto prima rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione e mantenete dell’acqua di cottura. Mescolate bene la pasta con il soffritto e all’occorrenza aggiungete acqua di cottura. A questo punto mettete il burro e mescolate, poi aggiungete le foglie di basilico e infine il tonno.

Ecco che la pasta con tonno burro e basilico è pronta per essere assaggiata, vedrete che non vi pentirete di questa ricetta: è comoda, rapida e piena di gusto. Sicuramente piacerà anche ai più piccoli che non resistono mai quando si tratta di pasta al burro. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta