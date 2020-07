Condividi su

Sondaggi politici Noto: il 56% degli italiani non andrà in ferie

La crisi economica causata dal coronavirus trova evidenza nei dati dei sondaggi politici Noto per Il Sole 24 Ore. Secondo la rilevazione, il 16% degli italiani ha registrato ricavi pari ad oltre la metà dei compensi rispetto a quanto riceveva prima del lockdown, un altro 20% dichiara di aver visto una riduzione delle entrate del 30%. Solo quattro intervistati su dieci non hanno subito variazioni di reddito in questo periodo. Le difficoltà economiche si ripercuotono sui consumi. Il 30% degli italiani ha paura di aver, a breve, difficoltà nel pagare le spese per la casa. Il 32% teme di non riuscire a sostenere le spese mediche, un altro 34% ha ridotto di molto gli acquisti non alimentari mentre il 20% afferma di consumare meno cibo.

E il futuro appare tutt’altro che roseo. Secondo i sondaggi politici Noto, l’11% degli italiani ha già consumato tutti i risparmi, il 5% li terminerà fra un mese, il 12% durerà fino ad agosto, il 17% fino a dicembre, il 16% ha riserve ancora per un anno. Solo il 21% ammette di non avere problemi di liquidità. I problemi economici si riflettono anche sulle vacanze estive che il 56% degli italiani non farà proprio per mancanza di soldi (37%). Il 26%, invece, riuscirà comunque a ritagliarsi uno scampolo di giorni per andare qualche giorno via di casa. Tra le altre motivazioni addotte da chi non andrà in vacanza c’è anche la paura dell’epidemia (29%), il timore di restrizioni (9%) e il non voler lasciare i genitori o parenti con disagio da soli (5%).

Sondaggi politici Noto: economia, italiani pessimisti sul futuro del Paese

In sintesi, con lo sguardo proiettato in avanti, il 46% vede per sè una situazione economica di forte crisi, il 36% di crisi moderata, solo l’11% è ottimista e crede in una ripresa. Le prospettive peggiorano se si allarga lo sguardo al proprio Paese: per il 62% nel prossimo futuro l’Italia attraverserà una forte crisi, il 28% una crisi moderata mentre appena il 7% pensa ad una ripresa.

Sondaggi politici Noto: nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato mercoledì 24 giugno su scala nazionale. Il campione è di 1.000 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne: ha risposto il 93%. Le interviste sono state somministrate con tecnica Cawi e Tempo reale.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it