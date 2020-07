Condividi su

NoiPa cedolino luglio 2020: data accredito stipendio, il calendario

Ultimi aggiornamenti su NoiPa cedolino relativo al mese di luglio: il cedolino dello stipendio, infatti, è già online e i dipendenti pubblici così come i docenti possono già visualizzarlo come di consueto, accedendo al portale tramite le proprie credenziali, e possono quindi sapere a quanto ammonta l’importo dello stipendio. Luglio sarà un mese molto particolare per i dipendenti pubblici, visto che ci saranno aumenti salariali grazie al taglio al cuneo fiscale, senza contare le relative detrazioni fiscali. Nondimeno ci saranno anche le addizionali regionali e comunali che non permetteranno di avere solo incrementi per questo mese. Per quanto riguarda la data di esigibilità ordinaria, questa cadrà come di consueto il 23 luglio, che sarà un giovedì.

NoiPa cedolino luglio 2020: taglio cuneo fiscale, gli effetti sulla busta paga

Per quanto riguarda il taglio al cuneo fiscale, sono previste modifiche allo stipendio dei dipendenti pubblici che percepiscono un reddito annuo fino a massimo 40.000 euro. Il bonus è in realtà integrativo con il bonus 80 euro per chi percepisce fino a 80 mila euro l’anno (ne abbiamo parlato in questo articolo). Quest’anno l’incremento riguarda solo il secondo semestre 2020, si tratta di un trattamento integrativo di 120 euro (600 euro in tutto, con la conversione del bonus Renzi nel bonus 100 euro). Chi percepisce un reddito annuo compreso tra 26.601 e 28.000 euro percepirà un bonus pieno di 100 euro (riceveranno il maggior vantaggio, in quanto inizialmente non percepivano il bonus 80 euro). L’incremento stipendiale sarà ovviamente raddoppiato nel 2021, visto che nel 2020 sarà corrisposto solo per gli ultimi sei mesi dell’anno. Chi percepisce un reddito annuo compreso tra 28.001 e 40.000 euro riceverà una ulteriore detrazione il cui importo varia in base al reddito annuo effettivamente percepito. Chi denuncia un reddito superiore a 40.000 euro non beneficerà di alcuna detrazione.

Cedolino NoiPa luglio 2020: il calendario con le date

Riepiloghiamo le date da tenere a mente con riferimento al cedolino NoiPa di questo mese.

I docenti e il personale Ata così come i dipendenti pubblici riceveranno lo stipendio giovedì 23 luglio 2020. Il giorno dopo, venerdì 24 luglio, toccherà al personale sanitario (il 26, infatti, giorno abituale dell’accredito, cade di domenica). Infine i vigili del fuoco e i supplenti brevi e saltuari della scuola riceveranno il pagamento entro 10 giorni dall’emissione del 18 luglio, quindi entro mercoledì 29 luglio.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it