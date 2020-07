Loris Meliconi è morto: l’imprenditore, noto per aver inventato il guscio per proteggere il telecomando da urti e cadute, si è spento il 30 giugno 2020.bbbb

Loris Meliconi è morto: chi era l’inventore del guscio per telecomando

Loris Meliconi è morto: l’imprenditore noto per la sua azienda che, tra i prodotti in commercio, vanta il mitico guscio protettivo per telecomando, la protezione che tutelava il dispositivo da urti e cadute. Il cognome Meliconi, dopotutto, è noto agli italiani, anche grazie a una famosa pubblicità che mostrava proprio i prodigi di questo guscio protettivo per telecomando. L’imprenditore si è spento nella giornata di martedì 30 giugno 2020: aveva 90 anni.

Chi era Loris Meliconi e perché la sua azienda è stata così importante per gli italiani

Loris Meliconi nasce nel 1930 non è sempre stato un imprenditore: andando indietro con gli anni lo si può riscoprire a difendere i pali della Pistoiese in serie C. Loris smette con il calcio giocato quando è il 1962 e si reinventa la carriera, fondando a Granarolo Emilia, comune in provincia di Bologna, un’azienda specializzata in prodotti per la casa. Tra questi, per l’appunto, spicca anche il guscio salva-telecomando. Era il lontano 1987 e forse molti di noi oggi ricordano quello spot. Qui di seguito potete vedere il guscio che rimbalza e non permette al telecomando di rompersi, in una pubblicità del 1990.

Meliconi 1990 Il telecomando quando cade si può rompere

Eppure ricordare quell’azienda solo per il guscio salva-telecomando sarebbe austero sotto l’aspetto informativo: l’azienda fondata da Loris Meliconi ha sempre avuto l’obiettivo di agevolare la vita domestica e casalinga, inventando prodotti utili e innovativi, mirati alla semplificazione dei gesti e delle attività quotidiane. In questo video pubblicato su YouTube da Meliconi SpA, potete vedere “50 anni di idee intelligenti”.

Meliconi 50°- 50 ANNI DI IDEE INTELLIGENTI

Tra i prodotti di punta dell’azienda il portapane con la serrandina in lamiera, che ebbe molta presa nel pubblico italiano e che fu il primo prodotto dell’azienda, senza dimenticare la scopa-gomma e gli ultimi accessori pensati negli ultimi anni per adeguarsi alla rivoluzione mobile. Loris Meliconi lascia l’azienda ai figli Patrizia e Riccardo.

