Che Dio ci aiuti 5: trama e anticipazioni stasera 2 luglio

Nulla può fermare l’energica e volenterosa suor Angela di Che Dio ci aiuti 5. La fortunata serie tv, in onda oggi 2 luglio 2020 dalle 21:25 su Rai 1, approda al suo quinto appuntamento con un bagaglio d’ascolti davvero soddisfacente, nonostante gli episodi trasmessi siano repliche.

In attesa della nuova stagione, la rete ammiraglia ha deciso di rinfrescare la memoria del pubblico con le puntate che hanno emozionato e divertito milioni di italiani lo scorso anno. Ma vediamo insieme quali avventure attendono i protagonisti di Che Dio ci aiuti!

Nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti, intitolata Bruco o farfalla?, una bella notizia mette in festa tutto il convento: Suor Costanza è stata scelta come concorrente di Ballando con le stelle. Mentre la religiosa progetta un piano per non partecipare al talent show, Valentina stringe amicizia con Eugenia, bambina affetta da un nefroblastoma, tumore maligno che talvolta provoca anche allucinazioni.

Intanto Ginevra tenta in tutti i modi di farsi perdonare da Nico e Azzurra cerca di ottenere maggiori informazioni sul passato di Athos sperando di trovare qualcosa che dimostri il suo essere inadatto al ruolo di padre. infine Gabriele confessa di provare qualcosa di più di una semplice amicizia per Valentina.

Anticipazioni

Che Dio ci aiuti 5 ci saluterà con Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare in cui tutto il convento è in visibilio per le nozze di Simone e Cristina. Quest’ultima è amica di Gabriele che, tra l’altro,è stato scelto come testimone di nozze per ringraziarlo di aver salvato la vita della ragazza anni prima.

Nel frattempo Maria decide di mettersi realmente in gioco e dimostrare a Nico di essere pronta per una relazione seria ma l’avvocato, dopo aver letto un articolo in cui veniva elogiata la sua ex fidanzata Monica, inizia ad avere dei problemi alla vista. Intanto mentre Azzurra e Athos riflettono su come comportarsi con Emma, suor Angela scopre che Simone non è del tutto sincero con la partner.

