Assegni familiari 2020: domanda online, le novità dal 1 luglio

Ci sono importanti novità in merito alla domanda telematica relativa agli assegni familiari, novità che sono entrate in vigore a partire da mercoledì 1° luglio 2020. Per ricevere gli assegni nucleo familiare in busta paga, infatti, dal 1° luglio bisognerà presentare una nuova domanda online. Proprio in questa data, infatti, è decorso il passaggio tra le vecchie e le nuove tabelle ANF Inps. Nulla di nuovo rispetto agli altri anni, visto che la domanda per gli assegni familiari va presentata ogni anno, a meno che non siano intercorse variazioni sulla composizione del nucleo familiare o su dati reddituali, circostanza nella quale bisognerà presentare apposita comunicazione entro 30 giorni dalla variazione. La domanda va fatta direttamente dal lavoratore dipendente all’Inps e non al datore di lavoro.

Assegni familiari 2020: la domanda si fa solo online

L’erogazione degli assegni familiari segue una base annuale, decorre dal 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno seguente. La domanda va fatta in modalità telematica, novità questa che in realtà è entrata in vigore a partire dallo scorso 1° aprile 2019, visto che la procedura online ha sostituito interamente quella cartacea. Quindi è dallo scorso anno che non va più consegnato il modello ANF/DIP al datore di lavoro, ma la richiesta va presentata online. Per sapere come funziona la procedura online bisogna fare riferimento alla circolare Inps n. 45/2019.

ANF 2020: come presentare domanda telematica

Per presentare domanda online per agli assegni familiari si può agire in due modi:

Sito web : tramite il servizio online dedicato disponibile sul portale Inps, accessibile con Pin dispositivo, SPID (minimo Livello 2) o Carta Nazionale dei Servizi.

: tramite il servizio online dedicato disponibile sul portale Inps, accessibile con Pin dispositivo, SPID (minimo Livello 2) o Carta Nazionale dei Servizi. Patronati e intermediari dell’istituto, tramite i servizi telematici degli stessi.

Una volta accolta la domanda, sarà lo stesso Istituto di previdenza a comunicare ai lavoratori dipendenti l’importo degli stessi. Per consultare lo stato di avanzamento della domanda sarà sufficiente recarsi sul portale e valutare lo sviluppo della procedura nell’area riservata del sito Inps alla voce Consultazione Domanda.

