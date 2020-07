Le offerte Amazon per la giornata di oggi 2 luglio 2020. Ogni dettaglio sui prodotti in sconto che realizzano un alto risparmio.

Offerte Amazon 2 luglio 2020: i migliori prodotti da acquistare in promo

Consueto appuntamento con le offerte di ogni genere provenienti dal sito web di Amazon. Per la giornata di oggi 2 luglio 2020 tanti articoli che spaziano da un settore all’altro: tecnologia, cucina, elettrodomestici, accessori per animali e cura personale. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche dei prodotti e il loro rapporto qualità prezzo.

Offerte Amazon 2 luglio 2020: elettrodomestici e cucina, gli articoli

Il primo articolo è un elettrodomestico, si tratta di Decen, ferro da stiro a vapore con tecnologia anticalcare, la cui potenza è di 300 g/min di vapore, dotato di un serbatoio da 300 ml, cavo da 2 metri, autopulente, classificato con classe di efficienza energetica A+++. Il suo prezzo in offerta è di 24,64€ anziché 34,99€. Assolutamente unico ed atipico è il prodotto di Reishunger Cuociriso Digitale, 1,5 litri, potenza di 860W/220V. È un bollitore multifunzione con 12 programmi, tecnologia a 7 fasi, timer e funzione di riscaldamento. Il Cuociriso elabora porzioni per 8 persone, costa in offerta 95,99€ anziché 169,99€.

Offerte Amazon 2 luglio 2020: articoli per animali e cura personale

Unico nel suo genere è anche questo prodotto che va a riempire la nostra seconda parte di analisi delle offerte giornaliere Amazon. L’articolo è un Manicure e Pedicure Elettrico, ideato direttamente da Touch Beauty, preve una potente fresa per unghie con 5 Accessori, capace di lucidare le unghie anche attraverso la speciale luce LED. L’offerta fa scendere il prezzo da 18,99€ a 14,98€. Il secondo prodotto appartiene sempre al genere della cura personale, è un Piegaciglia elettrico, riscaldato e professionale, ideale per lo styling delle ciglia. Può essere preso per 13,59€ anziché 18,99€. Per concludere il quadro delle promozioni anche un oggetto per i nostri amici a quattro zampe, in offerta a 50,00€ a fronte di un prezzo pieno di 78,00€. Kippy Evo è la nuova frontiera del Collare GPS con monitoraggio dell’attività per Cani e Gatti, pesa 38 gr, è impermeabile e ha una batteria la cui durata è stimata intorno ai 10 giorni.

