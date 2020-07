Tutte le offerte di Amazon per il settore benessere e cura personale. Ecco la nostra analisi dei migliori prodotti in sconto.

Condividi su

Offerte Amazon benessere e cura personale: i migliori prodotti in sconto

Offerte Amazon benessere e cura personale: i migliori prodotti in sconto

Il settore della cura personale e del benessere ha raggiunto negli ultimi anni livelli di espansione e sviluppo inimmaginabili. La maggior parte degli individui dedicano parte del loro tempo libero al proprio corpo attraverso attività di ogni tipo. Su Amazon per il suddetto settore sono apparse numerose offerte. Abbiamo fatto una selezione dei migliori prodotti sui quali si realizza alto risparmio e rapporto qualità-prezzo eccellente.

Offerte Amazon benessere e cura personale: Boudech e Power Guidance, le proposte

Due le proposte di cui la prima direttamente collegata al benessere del corpo da raggiungere attraverso il movimento. Si tratta di BOUDECH Tapis roulant con motore elettrico da 1100W, il tappeto è pieghevole e compatto con impianto audio MP3, è dotato di sensori cardiaci e Software per monitoraggio del workout. In offerta può essere acquistato per 369,99€ a fronte di un prezzo pieno di 449,99€. Ad un prezzo decisamente inferiore, soli 21,24€ anziché 34,99€ è POWER GUIDANCE AB Wheel Roller di colore nero. Di cosa si tratta? È una ruota per allenamento, ideale per chi vuole rassodare e rinforzare i muscoli addominali.

Migliori ventilatori 2020 su Amazon: quali sono e prezzi

Offerte Amazon benessere e cura personale: le promo di Renpho e Touch Beatuy

Esiste una bilancia multifunzione intelligente che non sia la classica datata da tenere in bagno a prendere polvere? C’è ed esiste, la proposta è di Renpho, una bilancia digitale e intelligente, impedenziometrica dotata di Bluetooth. L’articolo possiede 13 funzioni di analisi, monitoraggio della composizione corporea con App per massa grassa, BMI e grasso Viscerale. In offerta può essere acquistata al prezzo di 22,29€ anziché 31,99€. L’ultimo prodotto è griffato Touch Beuty, è un dispositivo sonico per il massaggio del viso. La sua vibrazione consente una pulizia profonda, con funzione antirughe e anti-invecchiamento. Viene posto in offerta a 13,66€ anziché 19,99€.

Avviso: Termometro Politico ha un’affiliazione su alcuni dei siti linkati in quest pagina.

Questo significa che riceviamo una piccola quota dei ricavi sugli acquisti effettuati.

Questo non comporta alcun aumento del prezzo pagato dall’acquirente.

Francesco Somma