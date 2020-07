Condividi su

Lo specchio della vendetta: trama, cast e anticipazioni del film

Cosa c’è di meglio di un thriller per trascorrere un sabato sera all’insegna delle emozioni forti? Siete d’accordo? allora non lasciatevi sfuggire Lo specchio della vendetta. Il lungometraggio del 2018, in onda oggi 4 luglio 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stato diretto da Robert Malenfant, regista salito alla ribalta con opere concepite per il piccolo schermo come Stalked by a Reality Star, Il fidanzato perfetto, La rabbia di una donna, La casa degli omicidi e A Teacher’s Crime.

L’appassionante pellicola, il cui titolo originale è Family Vanished, ha potuto contare sulle musiche di Steve Gurevitch, il montaggio di Cody Miller mentre sceneggiatura e fotografia sono state affidate rispettivamente a Mark Sanderson e Eric Anderson. Ma scopriamo insieme la sinossi de Lo specchio della vendetta!

Lo specchio della vendetta: trama e anticipazioni del film

Lo specchio della vendetta segue le vicende degli Styles, tranquilla e serena famiglia formata da Bryan, sua moglie Elisa e la figlia April. Molto uniti e desiderosi di trascorrere del tempo in completo relax, i protagonisti partono per una lunga vacanza che effettivamente si rivela un toccasana. Pronti a tornare alle vecchie abitudini, una scioccante scoperta stravolge tutti i piani: mentre erano lontani un gruppo di criminali si è introdotto nella loro abitazione.

La scelta della famiglia non è stata casuale, i malviventi infatti sanno che Elisa per motivi di lavoro ogni giorno è a stretto contatto con ingenti somme di denaro e proprio per questo, presi in ostaggio Brian e April, costringono la donna a prelevare i soldi dei suoi clienti. Come andrà a finire?

Il cast del film

In Lo specchio della vendetta Kelly Packard interpreta Lisa mentre Jennifer Taylor è Carol. Madison Dirks veste i panni di Brian, Todd Cahoon quelli di Mike e Megan Littler è Marcia. Elisa Luthman ricopre il ruolo di April, Butch Klein quello di Peter e Terrence Flack è Mr. Buckley.

Hanno partecipato al thriller anche Brian Johnson nelle vesti di Flynn, Kristin Carey in quella di Carboni e Charles Christopher è Vincent. Infine Hank Grover e Heather Horton sono i due guidatori e Aubrey Manning è la cameriera.

