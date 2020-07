Condividi su

Offerte Amazon 5 luglio 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

Consueto appuntamento con le offerte giornaliere del colosso dell’e-commerce Amazon. Per la giornata di oggi 5 luglio 2020 analizzeremo una serie di prodotti appartenenti a diversi settori. Ecco il nostro dettagliato approfondimento sugli articoli con la miglior qualità-prezzo e il più alto risparmio.

Offerte Amazon 5 luglio 2020: Boston Tech, Bluefin e Gokoo, le proposte

Il primo articolo fa parte del settore “cura personale” si tratta di un prodotto molto unico nel suo genere, ritrovabile molto spesso a livello professionale e non nelle case per uso personale. Si tratta di Boston Tech BE-105, bagno di paraffina per mani e piedi. Questo prodotto viene utilizzato in termoterapia per trattare il dolore muscolare, l’artrite reumatoide, l’artrosi e l’edema. Si trova in offerta ad un prezzo di 52,00€ anziché 65,00€. Proseguendo con la nostra analisi troviamo invece un attrezzo per l’allenamento casalingo, si tratta di Bluefin Fitness Blade, è un vogatore ad aria. Si dota di doppia resistenza magnetica, integrazione in App Smartphone, Coaching per l’allenamento, monitor LCD per la supervisione del workout e Streaming video live. L’articolo è acquistabile in offerta a 519,00€ anziché 649,00€. A conclusione di questa prima parte troviamo un accessorio oramai molto diffuso, realizzato e ideato da Gokoo, è GOKOO Smartwatch intelligente dotato di pedometro e altre funzioni fitness, compatibile con iOS e Android. In offerta a 44,19€ anziché 59,99€.

Offerte Amazon 5 luglio 2020: Aigostar e Amzdeal, le proposte

Gli ultimi due prodotti di giornata si pongono agli antipodi, in due categorie totalmente diverse. Da un lato il settore elettrodomestici dall’altro il fai da te. Aigostar propore un ferro a vapore con la colorazione acciaio blu dalla potenza di 2200W, serbatoio 370ml, funzione antiscivolo e antigraffio con un colpo vapore da 150 g. L’elettrodomestico è in offerta a 20,00€ anziché 25,99€. Per concludere questo focus sulle offerte giornaliere vi proponiamo Amzdeal levigatrice rotorbitale pneumatica con funzioni sia da smerigliatrice palmare sia da lucidatrice per auto e metalli. La sua tecnologia è ad aria, disco compressa, raggiunge fino a 10000 RPM. La si può portare via con 25,49€ a fronte di un prezzo pieno di 34,99€.

