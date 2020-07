Condividi su

Detrazioni fiscali: Superbonus 110%, scendono i limiti di spesa. Le novità

Detrazioni fiscali: prosegue l’iter di conversione in legge del Decreto Rilancio, la versione definitiva del provvedimento entro il 18 luglio; nel frattempo, la Commissione Bilancio della Camera interviene sui massimali relativi al Superbonus 110%.

Detrazioni fiscali: Superbonus 110%, in arrivo versione definitiva

Detrazioni fiscali: la Commissione Bilancio della Camera, per quanto riguarda il Superbonus 110%, conferma il recupero della detrazione in cinque anni, così come i meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito. Gli elementi fondamentali dell’incentivo, dunque, con tutta probabilità saranno confermati con la conversione in legge del Decreto Rilancio: perché il Superbonus diventi pienamente operativo (è valido per le spese effettuate a partire dal primo luglio 2020) si dovranno attendere i decreti attuativi di Mise e Agenzia delle Entrate.

Rivisti i limiti di spesa

Detrazioni fiscali: tutto lascia pensare che il testo rimaneggiato del Dl Rilancio dovrà essere sottoposto al voto di fiducia. Tra le modifiche che dovranno passare al vaglio del Parlamento, i nuovi limiti di spesa previsti dalla Commissione Bilancio della Camera per usufruire del Superbonus 110%. Nello specifico, per i condomini fino a 8 unità abitative, la realizzazione del cappotto termico il limite è fissato a 40mila euro, la cifra è da moltiplicare per il numero di alloggi, 20mila euro il limite per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento.

Invece, per i condomini con più di 8 unità abitative, il limite per la realizzazione del cappotto termico è fissata a 30mila euro, anche qui la cifra è da moltiplicare per il numero di alloggi, 15mila euro il limite per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Al di là di quanto detto, è fondamentale in ogni caso migliorare di due classi energetiche l’edificio. Tale requisito non è richiesto per gli interventi antisismici: per questi ultimi il limite di spesa è fissato a quota 96mila euro.

