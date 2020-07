Condividi su

Sondaggi politici Bidimedia: regioni contendibili con alleanza Pd-M5S-Conte

Parlare di nuovo bipolarismo mentre alla Camera è in attesa di essere votata una riforma elettorale di stampo proporzionale, suona come anacronistico. Ma tant’è. Con le dovute premesse, l’istituto Bidimedia ha scattato tre fotografie di altrettanti scenari di voto: uno reale e attuale che vede contrapposti centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle, e due ipotetici. Il primo di questi prevede l’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle in contrapposizione al centrodestra, il secondo invece vede l’aggiunta del partito di Conte all’alleanza giallo rossa. Nel presentare l’indagine, Bidimedia specifica che “non si tratta di intenzioni di voto o previsioni per le elezioni regionali” e che “i dati dei due scenari successivi sono ricavati dal primo, tramite stima Bidimedia”.

Sondaggi politici Bidimedia: primo scenario

Partiamo dal primo scenario, quello attuale. Il centrodestra, come si può vedere dal grafico qui sotto, prevale in quasi tutte le regioni, fatto salvo Toscana, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige dove è maggioritario il centrosinistra. Il M5S è invece seconda forza in sole 3 regioni: Sicilia, Molise e Campania. “Ma in quest’ultima – fa notare Bidimedia – il centrosinistra ha ormai raggiunto il Movimento”.

Fonte: Bidimedia

Sondaggi politici Bidimedia: secondo scenario

Nel secondo scenario, quello che prevede un’alleanza Pd e M5S a livello regionale, vediamo che il predominio del centrodestra si attenua lasciando spazio ad alcuni ribaltoni. Un’alleanza giallo rossa porterebbe in dote la conquista di Campania, Basilicata e per un soffio anche la Puglia oltre a Toscana, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. “Il risultato nazionale è dunque 44 a 50 punti a favore del Cdx – commenta Bidimedia – un distacco di 6 punti, ben più esiguo dei 14 che dividevano il Csx dal Cdx; tuttavia l’alleanza a guida leghista arrivando al 50% dei consensi vincerebbe agevolmente un’elezione nazionale”.

Fonte: Bidimedia

Sondaggi politici Bidimedia: terzo scenario

Il terzo scenario, quello di un’ipotetica lista Conte in appoggio dell’alleanza Pd-M5S, è quello più interessante. Qui il risultato finale vedrebbe il centrodestra e la coalizione formata da centrosinistra, M5S e lista Conte in sostanziale parità (10 regioni per parte). I secondi conquisterebbero, oltre alle regioni citate nel secondo scenario, anche Sicilia, Calabria e Liguria. “L’effetto più interessante causato dall’ingresso dell’inquilino di Palazzo Chigi sulla scena, è il calo del Cdx, rispetto allo scenario con solo Csx+M5S, dal 50 al 49 per cento. Un punto in meno spiegabile soprattutto dall’aumento dell’affluenza e forse da una maggior simpatia per Conte da parte dell’elettorato moderato, che sente meno la necessità di opporsi ad una compagine guidata dal Presidente del Consiglio” conclude Bidimedia.

Fonte: Bidimedia

Sondaggi politici Bidimedia: nota metodologica

I dati regionali del primo scenario sono ricavati dalle intenzioni di voto nazionali del sondaggio Bidimedia di luglio, tramite redistribuzione geografica del voto.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it