Condividi su

Pasta fredda con ricotta e pomodorini

Con questo caldo la voglia di cucinare e di mangiare cose calde e pesanti sicuramente scarseggia, questa ricetta di pasta fredda con ricotta e pomodorini è proprio quello che serve per affrontare le giornate estive. Una ricetta utile anche per chi vuole rimanere in linea. Vediamo insieme il procedimento

Ingredienti

320 g di pasta

20 pomodorini

200 g di ricotta di bufala

20-25 olive nere

Sale fino q.b.

Olio evo q.b.

Peperoncino

Basilico

Iniziamo portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andremo a cuocere la pasta fredda con ricotta e pomodoro non appena l’acqua arriverà ad ebollizione. Quando l’acqua arriverà a temperatura, mettete il sale e la pasta e poi lasciate cuocere per qualche minuto in meno rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione, scolate la pasta e lasciatela raffreddare.

Mentre la pasta si raffredda prepariamo il conto della pasta fredda con ricotta e pomodorini, lavate e asciugate e poi tagliate a metà i pomodorini, metteteli nel contenitore del mixer, con la ricotta un filo di olio extravergine di oliva, il basilico e frullate il tutto.

A questo punto la pasta sarà pronta, aggiungete la ricotta e i pomodorini, qualche foglia di basilico fresco e poi mescolate bene. Potete mangiare la pasta fredda subito oppure lasciarla per qualche ora in frigo e aspettare che si freddi ancora. Mi raccomando consumate questa pasta nel giro di 24-36 ore perché poi potrebbe diventare acida per via della ricotta e del pomodoro.