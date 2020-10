Le linguine con pesce spada pomodorini e olive nere, sono un’alternativa rapida e facile per i pranzi estivi o per le cene. Una ricetta che piacerà a tutti

Condividi su

Linguine con pesce spada pomodorini e olive nere

Le linguine con pesce spada pomodorini e olive nere, sono un’alternativa rapida e facile per i pranzi estivi o per le cene. Una ricetta che piacerà anche ai più piccoli per il suo gusto semplice e buono. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 gr. di pasta

300 gr. di pesce spada

350 gr. di pomodorini freschi o in scatola

20-25 olive nere

10-12 capperi

3-4 acciughe sott’olio

1 ciuffetto di prezzemolo

Sale fino q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

2 spicchi d’aglio

1 tazzina di vino bianco

Peperoncino (facoltativo)

Per preparare le linguine con pesce spada pomodorini e olive nere iniziamo dalla preparazione del pesce spada: pulite e tagliate il pesce spada a cubetti, lavatelo bene e lasciatelo scolare in uno scolapasta. Intanto mettete una pentola d’acqua dove andrete a cuocere le linguine non appena l’acqua arriverà ad ebollizione.

Portate sul fuoco una padella, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio e del prezzemolo a rosolare a fiamma bassa. Quando l’aglio sarà dorato aggiungete il pesce spada e lasciate cuocere per 4-5 minuti, poi alzate la fiamma e sfumate con del vino bianco e fate evaporare l’eccesso di alcool. Ancora pochi passaggi e le linguine con pesce spada pomodorini e olive nere saranno pronte.

A questo punto togliete il pesce spada dalla padella e aggiungete capperi, acciughe e olive, fate rosolare il tutto e poi aggiungete i pomodorini. Lasciate cuocere il sugo delle linguine con pesce spada pomodorini e olive nere per qualche minuto. Aggiungete il pesce spada al resto del condimento.

Scolate la pasta qualche minuto prima rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione, aggiungete le linguine nella padella con pesce spada pomodorini e olive nere e se necessario aggiungete acqua di cottura per condire la pasta.

A questo punto è tutto pronto, non rimane che assaggiare questo piatto delizioso. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.