Spaghetti con cozze al pomodoro

Quando si parla di pranzi estivi non c’è niente di meglio degli spaghetti con cozze al pomodoro. Una ricetta rapida, saporita e molto facile da preparare. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

360 g di pasta

600 g di cozze

400 g di pomodorini in scatola

Sale fino q.b.

3-4 cucchiai di olio evo

1/2 bicchiere di vino bianco secco

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo fresco

Peperoncino piccante (facoltativo)

Per preparare gli spaghetti con cozze al pomodoro come prima cosa bisogna pulire le cozze: strofinate bene i gusci delle cozze con una retina o con un coltello sotto l’acqua corrente fredda e infine mettetele a sgocciolare nello scolapasta.

Una volta che avrete pulito tutte le cozze, mettete sul fuoco una pentola piena d’acqua dove andremo a cuocere gli spaghetti con cozze e pomodoro. Intanto in una padella capiente mettete aggiungete uno spicchio di aglio e un filo di olio extravergine di oliva, aggiungete le cozze e fate cuocere qualche minuto. Poi sfumate con del vino bianco, alzando la fiamma alta per far evaporare il vino in eccesso.

Quando le cozze saranno tutte aperte spegnete, filtrate il sughetto delle cozze e sgusciate le cozze. In una padella pulita andiamo a preparare il sugo per gli spaghetti con cozze e pomodoro: mettete una padella con un filo di olio extravergine e uno spicchio di aglio, quando l’aglio sarà dorato aggiungete il pomodoro, il sugo delle cozze filtrate e lasciate cuocere per una decina di minuti.

Quando la pasta sarà al dente, toglietela e aggiungetela in padella, mettete anche le cozze e adesso gli spaghetti con cozze e pomodoro saranno pronti per essere serviti. Vedrete che questo primo piatto non vi deluderà, buon appetito. Ci vediamo alla prossima ricetta