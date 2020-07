Condividi su

Prezzo petrolio: ottimismo per le quotazioni nel 2020. Le stime

Prezzo petrolio 2020: dopo lo storico calo subito dalle quotazioni del greggio a causa del lockdown mondiale, gli esperti si dicono ottimisti per il prosieguo dell’anno. Ecco le stime più recenti.

Prezzo petrolio: le previsioni per il 2020

Ultimamente sono stati gli esperti di Citibank a diffondere delle interessanti stime sull’andamento delle quotazioni del greggio nei mesi che restano del 2020. Sia per quanto riguarda il Wti che per il Brent torna a crescere l’ottimismo tra gli analisti: secondo questi ultimi, nel terzo trimestre del 2020, appena iniziato, il prezzo del petrolio del Mare del Nord dovrebbe attestarsi in media intorno ai 39 dollari al barile, mentre il prezzo del petrolio texano dovrebbe aggirarsi mediamente intorno ai 37 dollari al barile. Insomma, i prezzi del Wti e del Brent dovrebbero mantenersi in linea con quelli attuali. La situazione dovrebbe cambiare con l’inizio del quarto trimestre 2020, deadline fissata per una nuova crescita delle quotazioni del greggio: nel dettaglio, il Brent dovrebbe toccare in media i 48 dollari al barile mentre il Wti dovrebbe attestarsi intorno ai 45 dollari al barile. La media per l’intero 2020, invece, dovrebbe essere di 42 dollari al barile per il Brent e di 38 dollari al barile per il Wti.

Mai più a quota 100 dollari?

Prezzo petrolio: insomma, le quotazioni del greggio potrebbero presto tornare a salire, d’altra parte, non tutti gli analisti sono ottimisti. Lo scetticismo cresce quanto più si ragiona sul lungo periodo: infatti, secondo gli esperti di Citigroup il prezzo dell’oro nero è destinato a non tornare mai più ai livelli precedenti lockdown. Dunque, gli stessi analisti hanno precisato di ritenere molto poco probabile la risalita oltre i 100 dollari al barile visto il tracollo della domanda dovuto al blocco dei trasporti e, in generale, delle attività produttive.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it