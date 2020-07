Condividi su

Taglio tasse 2020: stop Irap per imprese e autonomi. I requisiti

Taglio tasse 2020: lo stop dell’Irap per quest’anno previsto dal Decreto Rilancio passa l’esame della Commissione Bilancio della Camera. Ecco chi potrà usufruirne.

Taglio tasse 2020: stop dell’Irap in automatico

Taglio tasse 2020: lo stop dell’Irap previsto nel quadro delle misure contenute nel Decreto Rilancio, di fatto senza subire alcuna modifica significativa, passa l’esame della Commissione Bilancio della Camera. Quindi, niente stop al pagamento solo in caso di diminuzione del fatturato pari al 33% tra aprile 2019 e aprile 2020, come recentemente era stato proposto con un emendamento, anzi, il taglio dell’imposta scatterà in automatico per tutte le imprese con un fatturato non superiore ai 250 milioni di euro.

Nello specifico, quando il Dl Rilancio verrà approvato in via definitiva, dovrebbe accadere al massimo con il passaggio al Senato del 18 luglio, non sarà dovuto il saldo dell’Irap per il 2019 (imprenditori obbligati a versare solo gli acconti per quanto riguarda lo scorso anno), inoltre, il versamento di saldo e acconto Irap per il 2020 sarà escluso dal conteggio dell’importo relativo al saldo del 2021.

Chi può beneficiare dell’agevolazione?

Taglio tasse 2020: a perimetrare i confini della misura è l’articolo 24 del Decreto Rilancio. Questo recita, appunto, che “non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”.

Per usufruire dell’agevolazione non bisogna presentare alcuna istanza: come si diceva il taglio dell’Irap scatterà in automatico per tutte le imprese con un fatturato non superiore ai 250mila euro. I soggetti esclusi dallo stop al pagamento dell’imposta sono tutti gli istituti finanziari e assicurativi, le amministrazioni e gli enti pubblici.

