Tim, WindTre e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a luglio 2020

Tim, WindTre e Vodafone: i migliori piani tariffari per chi passa a uno degli operatori tradizionali a luglio 2020. Di seguito una selezione delle offerte più convenienti anche per chi è già cliente.

Tim: le migliori offerte a luglio 2020

Come ogni mese, anche per luglio 2020, Tim propone delle interessanti offerte per chi passa da altro operatore. In questo senso si può citare l’offerta Tim 15 Go New 50 Gb che al costo di 15 euro (più 10 euro per la sim) al mese prevede 50 Gb di traffico dati e minuti senza limiti: l’offerta può essere attivata solo attraverso il call center dell’operatore. Una delle novità più interessanti del listino Tim è l’offerta Advance 4.5G (riservata agli ex clienti): questa prevede minuti ed sms senza limiti più 40 Gb di traffico dati in 4.5 Gb (se si scegli l’accredito su conto corrente, carta di credito o carta prepagata) al costo di 19,99 euro al mese (a cui bisogna aggiungere 15 euro di attivazione).

WindTre: le migliori offerte a luglio 2020

Dopo aver visto i piani Tim, passando alle offerte WindTre per luglio 2020 non si può non citare la tariffa Go 50 Fire+: per chi proviene da Iliad, Fastweb o Postemobile, al costo di 6,99 euro al mese, prevede minuti illimitati, 200 sms e 50 Gb di traffico dati. D’altra parte, la tariffa più ricca del listino WindTre è la Unlimited 200 Special Edition: prevede minuti illimitati, 200 sms e 200 Gb di traffico dati al costo di 29,99 euro al mese (costo di attivazione di 9,99 euro per i nuovi clienti e di 19,99 per i già clienti).

Vodafone: le migliori offerte a luglio 2020

Visti i migliori piani tariffari di Tim e WindTre, è il momento di passare a Vodafone. Tra le offerte più interessanti dell’operatore inglese, di certo, Vodafone Special 50 Digital Edition che permette di avere minuti illimitati e 50 Gb di traffico dati al costo di 7,99 euro al mese (12 euro l’attivazione) per chi proviene da alcuni operatori virtuali tra cui Iliad. Sempre chi passa a Vodafone dall’operatore francese può attivare l’offerta Special 20+50 Giga: al costo di 9,99 euro al mese prevede minuti illimitati, mille sms e 70 Gb di traffico dati.

