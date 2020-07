Condividi su

Sondaggi elettorali Euromedia: regionali Puglia, risultato incerto

La Puglia è una delle sei regioni che andrà al voto a settembre per eleggere il nuovo consiglio regionale. Diversamente da Veneto e Campania dove il risultato, secondo i sondaggisti, appare scontato con la vittoria dei presidenti uscenti, in Puglia si profila una battaglia all’ultimo respiro tra il candidato di centrosinistra e governatore uscente, Michele Emiliano, e il candidato di centrodestra in quota Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto. A sostenerlo sono i sondaggi elettorali Euromedia realizzati a fine giugno. L’indagine vede Emiliano sopravanzare Fitto di appena un punto percentuale (39,8% contro 37,8%). Se si vanno a guardare le probabilità di vittoria, il margine di vantaggio di Emiliano su Fitto si allarga a più di dieci punti percentuali (38% contro 27,1%). Emiliano viene ritenuto dal 38,2% dei pugliesi il candidato migliore per ricoprire la carica di governatore della Regione contro un 28% che gli preferisce Fitto. Secondo i sondaggi elettorali Euromedia, entrambi i candidati godono di un alto tasso di notorietà (98% Emiliano 92,2% Fitto) ma è Emiliano a riscuotere più fiducia tra i cittadini (50,6%) rispetto a Fitto (34,5%).

Gli altri candidati in corsa – Ivan Scalfarotto, sostenuto da Iv, Azione e +Europa, Antonella Laricchia del M5S e Mario Conca con la sua lista civica – non hanno possibilità di vittoria ma potrebbero influire sul risultato finale. Come abbiamo visto, il vantaggio di Emiliano su Fitto è risicato. Al candidato di centrosinistra farebbero comodo i voti di Scalfarotto (3,6%) e soprattutto Laricchia (17,1%). Ma nè con i primi nè con i secondi, il Pd nazionale è riuscito a trovare un accordo su base regionale. Il risultato rimane quindi in bilico e soggetto a variazioni.

Sul fronte delle intenzioni di voto per lista, il Partito Democratico si prende il primo posto nella regione con il 20,1% scalzando il Movimento 5 Stelle, secondo con il 19,2%. Terza forza, la Lega con il 18,1% seguita dalle liste civiche a sostegno di Emiliano (12,8%). Tutti gli altri partiti sono sotto il 10%. A cominciare da Fratelli d’Italia e Forza Italia che quasi si equivalgono (8,5% contro 8,3%). La lista Puglia solidale e verde che sostiene Emiliano è sondata al 2,1%, quella di Fitto è poco sopra con il 2,9% mentre Italia Viva, Azione e +Europa navigano tra l’1% e il 2%. Chiude la lista Conca presidente con lo 0,5%. La quota di astenuti e indecisi sfiora il 40% (39,9%).

Sondaggi elettorali Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 29 al 30 giugno. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione residente nella regione Puglia maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, provincia di residenza, dimensione del comune di residenza. (1.000 interviste): 1.000 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.365 – totale contatti effettuati: 2.365. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.1% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1.000 casi). Metodo raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

